ريال مدريد يعلن رحيل فاسكيز ويقيم له حفل وداع غدا

أعلن ريال مدريد الإسباني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، رحيل اللاعب لوكاس فاسكيز عن صفوفه بعد نهاية عقده، متمنيًا له كل التوفيق بعد مسيرة ناجحة ومثالية.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي "غدًا الخميس 17 يوليو/تموز الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، سيقام حفل تكريم ووداع للاعبنا لوكاس فاسكيز في مدينة ريال مدريد، بحضور رئيسنا، فلورنتينو بيريز. يرغب نادي ريال مدريد في التعبير عن امتنانه ومودته للوكاس فاسكيز، أحد أعظم أساطير نادينا".

وصرح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز "يُجسّد لوكاس فاسكيز قيم ريال مدريد، مما جعله من أكثر اللاعبين المحبوبين لدى جماهيرنا. يرمز فاسكيز إلى العمل الجاد والمثابرة والتواضع وروح الفوز، وهي الصفات الأساسية للنجاح بهذا القميص. إنه لاعبٌ يحظى بمودة جميع مشجعي ريال مدريد وتقديرهم. ريال مدريد كان وسيظل دائمًا موطنه".

وتابع "يتمنى ريال مدريد له ولجميع أفراد عائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وانضم فاسكيز إلى ريال مدريد في عام 2007 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2015، بعد أن أمضى موسمًا على سبيل الإعارة في نادي إسبانيول.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في 402 مباراة على مدار 10 سنوات مع لوس بلانكوس، وفاز بـ 23 لقبا.

🗣️ Lucas Vázquez: "Me voy del Real Madrid pero el Real Madrid nunca se irá de mí, allí donde vaya diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo, gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida." Estoy llorando 🥹🥹🥹🤍 pic.twitter.com/s3bpvqYX5M — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 16, 2025

ألقاب فاسكيز مع ريال مدريد:

دوري أبطال أوروبا (5 ألقاب)

كأس العالم للأندية (5 ألقاب)

كأس السوبر الأوروبي (4 ألقاب)

الدوري الإسباني (4 ألقاب)

كأس ملك إسبانيا (لقب واحد)

كأس السوبر الإسباني (أربعة ألقاب).