ريال مدريد يتعرض لضربة قوية قبل بداية الموسم

تعرض فريق ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم لضربة قد تؤثر عليه سلبيا هذا الموسم بغياب نجمه الإنجليزي جود بلينغهام عن الجولات الأولى من الليغا بسبب عملية جراحية في كتفه اليسرى.

وقال نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن نجمه الإنجليزي خضع لجراحة ناجحة لعلاج "خلع متكرر في كتفه اليسرى".

وأضاف "سيخضع بلينغهام الآن لفترة تأهيل قبل العودة إلى التدريبات وبدء رحلة التعافي".

ورغم أن ريال مدريد لم يكشف عن مدة غياب لاعب خط الوسط فإن تقارير إعلامية إسبانية قالت إنه سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

ويعد بلينغهام من أبرز نجوم الفريق الملكي رغم صغر سنه (21 عاما) وغيابه سيكون مؤثرا في الفريق.

وتحامل بلينغهام على الإصابة التي يعاني منها منذ 2023 ليلعب مع ريال ومنتخب بلاده. وقرر ريال أن تُجرى الجراحة عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية التي خرج منها بالخسارة 4-صفر من باريس سان جيرمان في قبل النهائي.

وكثيرا ما شوهد بلينغهام، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند في صيف 2023، وهو يضع رباطا على كتفه خلال المباريات. وحدثت الإصابة أمام رايو فايكانو، مما أجبره على الغياب عن مباراتين مع ريال مدريد وإنجلترا في أواخر عام 2023.