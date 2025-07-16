ريال مدريد النادي الأكثر دخلا من رعاية القمصان وبرشلونة رابعا

حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على صدارة الأندية الأكثر دخلا من رعاية القميص، بفضل عقده الضخم مع أديداس البالغ قيمته 120 مليون يورو.

كما يكسب النادي الملكي 140 مليون يورو أخرى موزعة بالتساوي على عقديه مع شركتي طيران الإمارات و"إتش بي" الرائدة في مجال الإلكترونيات.

وبات مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في القائمة بعد أن وقع عقد رعاية جديدا هو الأعلى في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن السيتي جدّد عقده مع شركة "بوما" الألمانية الشهيرة المتخصصة في المستلزمات الرياضية بقيمة ضخمة بلغت 1.15 مليار يورو للسنوات العشر القادمة بواقع 115 مليون يورو سنويا.

وبفضل هذه الاتفاقية الضخمة أزاح مانشستر سيتي مواطنه وجاره اللدود مانشستر يونايتد عن المركز الثاني في ترتيب الأندية صاحبة الدخل الأعلى من رعاية القميص، علما بأن مانشتر يونايتد يتلقى 105 ملايين يورو سنويا من شركة "أديداس" الألمانية.

إذا كان مانشستر سيتي، فهي بوما 🩵 لقد قمنا بتمديد شراكتنا مع @pumafootball، والتي بدأت في عام 2019. لقد قدم هذا التعاون ابتكارات رائدة، ولحظات ثقافية، ونجاحات تجارية، سواء داخل الملعب أو خارجه. هذه الشراكة مبنية على قيم مشتركة 🤝 pic.twitter.com/v4nkEEQWqM — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 15, 2025

وارتفع إيراد مانشستر سيتي السنوي من رعاية القميص إلى 210.5 ملايين يورو، موزعة على 115 مليونا من بوما، و74 مليون يورو من شعار شركة طيران الاتحاد و21.5 مليونا لوضع شعار منصة العملات الرقمية المشفرة "أو كيه إكس" على الكُم.

ويمثّل العقد الجديد زيادة عن العقد السابق الذي بدأ بين مانشستر سيتي وبوما عام 2019 بقيمة 76 مليون يورو.

وفي ما يأتي ترتيب الأندية العشرة حسب إيرادات رعاية القميص:

ريال مدريد الإسباني: 260 مليون يورو (أديداس، طيران الإمارات، إتش بي). مانشستر سيتي الإنجليزي: 210.5 ملايين يورو (بوما، الاتحاد، منصة أو كيه إكس للعملات المشفرة OKX). مانشستر يونايتد الإنجليزي: 200 مليون يورو (أديداس، سنابدراغون، شركة دي إكس سي المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاستشارات). برشلونة الإسباني: 183 مليون يورو (نايكي، سبوتيفاي، أمبيلايت). باريس سان جيرمان الفرنسي: 170 مليون يورو (نايكي، الخطوط الجوية القطرية، سنايبس). أرسنال الإنجليزي: 141.5 مليون يورو (أديداس، طيران الإمارات، زوروا رواندا). بايرن ميونخ الألماني: 123 مليون يورو (أديداس، دويتشه تيليكوم، أليانز). ليفربول الإنجليزي: 102.5 مليون يورو (نايكي، ستاندرد تشارترد، إكسبيديا). بوروسيا دورتموند الألماني: 99 مليون يورو (بوما، 1&1، إيفونيك، شركة كيه إل إس الهولندية الرائدة في خدمات الطرود والبريد السريع). توتنهام هوتسبير: 80 مليون يورو (نايكي، شركة إي آي إي المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة).