تشلسي يكسر سلسلة انتصارات إنريكي في المباريات النهائية

وضع تشلسي الإنجليزي حدا لسلسلة النتائج الرائعة التي حققها الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، خلال المباريات النهائية التي خاضها مع الأندية بمسيرته التدريبية.

وألحق تشلسي، يوم الأحد الماضي، بإنريكي وفريقه هزيمة غير متوقعة حين فاز عليه 3-0 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي جرت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأميركية بحضور رئيس البلاد دونالد ترامب.

وخسر إنريكي أول مباراة نهائية في مسيرته التدريبية على صعيد الأندية، وجاءت على يد نظيره الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب "البلوز".

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "لم يفقد إنريكي أعصابه فقط مساء الأحد (في إشارة منها إلى اعتدائه على جواو بيدرو لاعب تشلسي) بل ذاق طعم الهزيمة المُر لأول مرة في مباراة نهائية".

وتُعد هذه الخسارة الأولى للمدرب إنريكي في مباراة نهائية بعد فوزه في 11 نهائيا سابقا (محليا وأوروبيا)، 6 منها خلال فترة وجوده على رأس الإدارة الفنية لفريق برشلونة الإسباني والخمسة الأخرى مع سان جيرمان.

وتاليا نتائج المباريات النهائية التي خاضها إنريكي في مسيرته التدريبية مع الأندية قبل خسارته أمام تشلسي:

برشلونة 3-1 أتلتيك بلباو (كأس ملك إسبانيا 2014-2015). برشلونة 3-1 يوفنتوس الإيطالي (دوري أبطال أوروبا 2014-2015). برشلونة 5-4 إشبيلية الإسباني (كأس السوبر الأوروبي 2015). برشلونة 3-0 ريفر بليت الأرجنتيني (كأس العالم للأندية 2015). برشلونة 2-0 إشبيلية (كأس ملك إسبانيا 2015-2016). برشلونة 3-1 ألافيس (كأس ملك إسبانيا 2016-2017). باريس سان جيرمان 2-0 تولوز (كأس السوبر الفرنسي 2024). باريس سان جيرمان 2-1 أولمبيك ليون (كأس فرنسا 2023-2024). باريس سان جيرمان 1-0 موناكو (كأس السوبر الفرنسي 2025). باريس سان جيرمان 3-0 ستاد ريمس (كأس فرنسا 2024-2025). باريس سان جيرمان 5-0 إنتر ميلان الإيطالي (دوري أبطال أوروبا 2024-2025).

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يُذكر أن المدرب إنريكي كان قد تعرّض سابقا لخسارة وحيدة في مباراة نهائية ولكن على صعيد المنتخبات الوطنية في فترته المهنية مع إسبانيا.

وخسر "الماتادور" بقيادة إنريكي نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 أمام فرنسا بقيادة المدرب ديديه ديشامب بنتيجة 1-2، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا حول صحة الهدف الثاني "للديوك" الذي أحرزه كيليان مبابي.