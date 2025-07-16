برشلونة يجني 44 مليون يورو من صفقة "الكونغو قلب أفريقيا"

وافق برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على توقيع عقد رعاية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لأربعة أعوام مقابل 44 مليون يورو ضمن مسعاه لتحسين وضعه المالي، وذلك وفق ما أفادت التقارير.

ويحاول برشلونة جاهدا تحقيق التوازن في ميزانيته من أجل تجنب ما حصل معه الموسم الماضي حين فشل في تأمين ضمانات مالية تسمح له بتسجيل الوافد الجديد داني أولمو والواعد باو فيكتور.

وأفادت تقارير هذا الأسبوع بأن برشلونة دخل في محادثات مع هيئة السياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن صفقة من شأنها أن تضع اسم البلاد على الملابس الرسمية للنادي.

ويبدو أن هذه الصفقة قد أُبرمت بالفعل وفق ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصدر مطلع على المفاوضات، على أن تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

⚠️🇪🇸🇨🇩 BARCELONA está muy cerca de llegar a un patrocinio con LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 🌎 La idea es que aparezca las iniciales del país africano junto con el slogan

“HEART OF AFRICA” pic.twitter.com/r56RxsyP2O — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) July 15, 2025

وتبلغ قيمة الاتفاقية 11 مليون يورو للموسم الواحد، ليحصل برشلونة على ما مجموعه 44 مليون يورو من صفقة الرعاية التي تمتد 4 مواسم.

وستوضع جملة "دي آر سي قلب أفريقيا" باللغة الفرنسية على ظهر قمصان تمارين النادي الكتالوني.

وينصبّ تركيز برشلونة أيضا على جني الأموال من خلال بيع اللاعبين، ويُعد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن والمدافع الدانماركي أندرياس كريستنسن وباو فيكتور من أبرز المرشحين للرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية وفق التقارير.