ما سر احتفال برشلونة بمنح لامين جمال القميص رقم 10 خلف أبواب مغلقة؟

في خطوة مثيرة للاستغراب منح نادي برشلونة القميص رقم 10 لموهبته لامين جمال في حفل متواضع وخلف أبواب مغلقة بسبب الجدل الأخير الذي صاحب احتفاله بعيد ميلاده الـ18.

وأعلن برشلونة رسميًا بعد ظهر اليوم عن العقد الجديد للاعب الشاب، والذي يمتد حتى عام 2031، وقميصه الجديد رقم 10.

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وكان جمال برفقة أصدقائه وعائلته ومؤثرين ومغنين وناشري محتوى باليوتيوب، ومساعدين شخصيين، ومجموعة من الأطفال، على أهبة الاستعداد للاحتفال، قبل أن يتبدل كل شيء بسبب حالة التوتر التي سيطرت على صناع القرار داخل أروقة النادي.

وكان برشلونة يخطط في البداية للكشف عن الرقم الجديد والقميص الرسمي دفعة واحدة. لكن الخوف من تحول الاهتمام إلى جدل دفع النادي إلى تنظيم حفل متواضع في المدينة الرياضية، حضره رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا والمدير الرياضي للبارسا ديكو وعائلة جمال.

وكان النادي الكتالوني يخشى من أنه في حال فتح الحدث للصحافة كما هو مخطط له، سيقتصر النقاش والأسئلة على الجدل الدائر حول حفل عيد الميلاد، مما يصرف الانتباه عن تجديد عقده والرقم 10 الأسطوري.

De gala y con toda la familia en un día muy especial 👔 pic.twitter.com/WFED28VHeJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 16, 2025

في 27 مايو/أيار، وقّع لامين جمال تمديد عقده حتى عام 2031، وكانت كل المؤشرات تُشير إلى تتويجه بالقميص الأسطوري رقم 10 الذي ارتداه سابقًا أساطير مثل ليونيل ميسي.

لكن تم تأجيل تفعيل العقد وتصويره بالقميص رقم 10 لحين وصول عائلته وجدته، بالإضافة لتجاوزه السن القانوني لتوقيع العقد الموافق 13 يوليو/تموز الجاري.

ولكن بعد حفل عيد ميلاده الـ18 المثير للجدل، والذي اتسم بطابع العصابات وتعرضه لانتقادات بسبب إشراكه أشخاصًا يعانون من التقزم قرر النادي إقامة حفل متواضع والحفاظ على سريته.

رمزية القميص

يحمل ارتداء قميص ميسي ثقلا رمزيا هائلا، خاصةً للاعب لا يزال في الـ18 من عمره.

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وقد ألمح جمال بالفعل إلى حبه لأساطير برشلونة بنشر صور طفولته مع ليونيل ميسي ورونالدينيو. والآن، بوراثته الرقم 10، بدأت صورته وإرثه بالنمو، وإن كان ذلك بعيدا عن الأضواء الإعلامية المعتادة.