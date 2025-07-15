ترامب يفجر مفاجأة حول كأس العالم للأندية التي تسلمها تشلسي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كأس العالم للأندية التي تسلمها تشلسي ورفعها بعد فوزه على باريس سان جيرمان 3-صفر في النهائي كانت في الواقع نسخة طبق الأصل، لأن النسخة الأصلية أصبحت الآن قطعة دائمة في المكتب البيضاوي.

وأثار الرئيس الأميركي جدلًا كبيرًا بعد أن أوضح أن كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي تشلسي الإنجليزي ستبقى إلى الأبد في المكتب البيضاوي.

وسلّم ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الكأس معًا إلى قائد تشلسي، ريس جيمس، على الرغم من أن وجود ترامب تسبب في ارتباك واضح بين لاعبي تشلسي ودفع إنفانتينو إلى مناشدات هادئة للتنحّي.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "دازن" (DAZN)، الناقلة الرسمية لكأس العالم للأندية: "سألتُ متى ستتسلّمون الكأس؟ قالوا: لن نتسلّمها أبدًا. يمكنكم الاحتفاظ بها إلى الأبد في المكتب البيضاوي. سنصنع كأسًا جديدة".

وأضاف "وفعلًا صنعوا كأسًا جديدة. كان الأمر مثيرًا للغاية، لكنها موجودة في المكتب البيضاوي الآن".

يشير كلام الرئيس الأميركي إلى أن تشلسي، بعد فوزه العريض في نهائي البطولة، قد حصل على نسخة طبق الأصل حديثة الصنع، بينما بقيت النسخة الأصلية في واشنطن العاصمة.

ولم يؤكد الفيفا أو أي جهة رياضية رسمية حتى الآن ما قاله ترامب بشأن حصوله على النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية.

وكان ترامب وزوجته ميلانيا قد حضرا نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي جمع بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي، على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي.