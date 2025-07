ويست أوكلاند تاون أول بطل عالمي للأندية

قبل أقل من قرن على انطلاق أول بطولة جمعت أندية من مختلف قارات العالم (البرازيل 2000)، عرفت كرة القدم أول بطل عالمي باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حدث ذلك في عام 1909 حين أُقيمت بطولة تحمل اسم "كأس السير توماس ليبتون" في مدينة تورينو الإيطالية، حينها وُجهت دعوة المشاركة إلى اتحادات كرة القدم في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا، وقبِل الجميع الدعوة باستثناء الاتحاد الإنجليزي الذي رفض الفكرة تماما وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وشارك في البطولة شتوتغارت وفينترتور بطلا الدوري في ألمانيا وسويسرا يومئذ، بينما مثّل إيطاليا تشكيلة مختلطة مكونة من فريقي تورينو وبييمونتي.

ولم يرغب السير ليبتون في بقاء إنجلترا دون فريق يمثلها فوجّه الدعوة إلى نادي ويست أوكلاند تاون للهواة والمشارك في الدوري الشمالي "ليكتب الأخير وبطريقة لم يتوقعها أحد قصة يصعب تكرارها في التاريخ".

Which of tonight’s two teams were first to be crowned world champs? Technically, @azzurri, but…@westaucklandfc won the Sir Thomas Lipton Trophy – dubbed the first ‘World Cup’ – in 1909 – & defended it against @juventusfc in 1911.

An early lead for England? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹 pic.twitter.com/8JrWDj68Ze

— Nat. Football Museum (@FootballMuseum) March 27, 2018