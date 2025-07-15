هل تساعد الصدف ريال مدريد على استعادة لقب الليغا في الموسم الجديد؟

يُعتبر نادي ريال مدريد من الفرق المرشحة دائما للفوز بالألقاب المحلية والأوروبية بغض النظر عن الظروف التي يمر بها، وهناك مفارقتان غريبتان قد تعزّزان فرص الفريق الملكي في استعادة لقب الدوري الإسباني بالموسم المقبل من غريمه التقليدي برشلونة.

ومع الإعلان عن روزنامة الموسم الجديد 2025-2026 من الليغا تعرّف ريال مدريد إلى خصمه الأول وهو أوساسونا، حيث ستُقام المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس/آب 2025.

Y #LALIGAEASPORTS 2025/26 arranca así… 🔥 🗓🚨 ¡Conoce los partidos que se disputarán en la primera jornada! pic.twitter.com/XsF0FOR1Qv — LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد وبعد متاعب الموسم الماضي 2024-2025، لم يكن يحلم بمثل هذه البداية مشيرة إلى أن كل مرة استهل فيها النادي الملكي موسمه على ملعبه وضد أوساسونا بالذات انتهى به المطاف بطلا للدوري الإسباني.

ورغم أن كرة القدم لا تؤمن بالصدف، إلا أن هذا الأمر تكرّر في 3 مناسبات سابقة، لتتساءل الصحيفة، هل ريال مدريد في طريقه لإضافة اللقب رقم 37 تاريخيا بالليغا.

المواسم التي استقبل فيها ريال مدريد أوساسونا بالجولة الأولى وتُوج بلقب الليغا:

موسم 1953-1954: ريال مدريد 2–0 أوساسونا.

موسم 1957-1958: ريال مدريد 3–0 أوساسونا.

موسم 1988-1989: ريال مدريد 2–2 أوساسونا.

نذير شؤم برشلونة

والمفارقة الثانية، على الجهة المقابلة يفتتح برشلونة حامل اللقب الموسم الجديد يوم السبت 16 أغسطس/آب 2025، عندما يحل ضيفا على ريال مايوركا، وهو نذير شؤم بالنسبة للنادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أنه لم يسبق لأي فريق في تاريخ الدوري الإسباني أن حصد اللقب في النهاية بعدما استهل مشواره بزيارة ملعب مايوركا، علما بأن ريال مدريد كان آخر ضحايا هذا "الفخ القاتل" عندما خاض مباراته الأولى بالموسم الماضي 2024-2025 على هذا الملعب وبعدها تُوج برشلونة باللقب.

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ويأمل برشلونة في كسر هذه اللعنة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، علما بأن البلوغرانا هو آخر فريق تُوج بالدوري موسمين متتاليين وتحديدا في 2017-2018 و2018-2019.

وتُوج برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك بلقب الليغا الموسم الماضي بعدما أنهى المسابقة برصيد 88 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد.