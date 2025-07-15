الفيفا يعلن موعد بيع تذاكر كأس العالم 2026 وطريقة الشراء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن موعد بدء بيع تذاكر كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أميركا الشمالية، وذلك عبر فتح باب التسجيل للقرعة الأولى في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتنطلق النهائيات في 11 يونيو/حزيران 2026 في مكسيكو سيتي، وستُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز في نيويورك بولاية نيوجيرسي.

وسيشارك 48 منتخبا في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو رقم قياسي، إذ ستشهد البطولة التي تقام كل 4 سنوات 104 مباريات مقابل 64 مباراة فقط في آخر مرة أقيمت فيها البطولة في قطر عام 2022.

ومن المتوقّع أن يصل إجمالي عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 ملايين.

طريقة شراء تذاكر مونديال 2026

وقال "الفيفا" في بيان صادر اليوم إنه "سيفتتح التسجيل لقرعة التذاكر الأولى لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025″، وحثّ المشجعين على زيارة موقع التذاكر التابع للفيفا اليوم من أجل تسجيل اهتمامهم وإنشاء بطاقة التعريف الشخصي الخاصة بالفيفا.

وأضاف البيان "نظرا إلى حجم الطلب المرتفع المتوقَّع على تذاكر كأس العالم، سيتم إصدارها ضمن مراحل، لذا يُرجى من المشجعين زيارة موقع الفيفا الخاص بالتذاكر لتسجيل اهتمامهم إذا لم يسبق لهم أن فعلوا ذلك. وعند التسجيل، يتعين على المشجعين الذين لا يملكون بطاقة التعريف الشخصي الخاصة بالفيفا أن يبادروا إلى ذلك".

وتابع الفيفا "تسجيل الاهتمام، سيعرف المشجعون تواريخ إصدار التذاكر، والخطوات والعمليات التالية. وفي 10 سبتمبر، سيتمكّن المشجعون من استخدام بطاقة التعريف الشخصي الخاصة بالفيفا للمشاركة في القرعة الأولى لشراء التذاكر".

وستكون مراحل شراء التذاكر متعدّدة ومختلفة وتنطلق في العاشر من سبتمبر المقبل وتستمر لغاية موعد انطلاق المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز 2026.

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وأكد الفيفا أنّ عملية الشراء وطرق الدفع وإصدار التذاكر ستكون مختلفة في كلّ مرحلة.

ومن المقرر إجراء قرعة نهائيات كأس العالم في ديسمبر كانون الأول المقبل قبل فترة قصيرة من حصول المنتخبات على جدول مبارياتها التي تضم الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "بعد النجاح الذي حقّقته بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، ستبلغ الحماسة مستويات جديدة استعدادا لكأس العالم 2026".

فوز تشلسي بكأس العالم للأندية

واختتمت النسخة الافتتاحية الموسعة لكأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي بتتويج تشلسي الانجليزي باللقب بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-صفر في النهائي.

وأضاف إنفانتينو "نتطلع قدما لاستقبال العالم مجددا في أميركا الشمالية، إذ تستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الفعالية الرياضية الأكبر والأعظم على الإطلاق".

"لذلك، ندعو المشجعين في كل أنحاء العالم إلى الاستعداد وحجز أماكنهم لأن الطلب عليها سيكون الأعلى في عالم الرياضة".

وشهد كأس العالم للأندية مشاركة 32 من أفضل الأندية في العالم وجذبت حوالي 2.5 مليون مشجع إلى 11 مدينة أميركية.