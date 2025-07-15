لماذا مُنحت جائزة هداف مونديال الأندية لغارسيا رغم تساويه مع 3 لاعبين؟

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة هداف بطولة كأس العالم للأندية 2025 -التي اختتمت مؤخرا بتتويج تشلسي الإنجليزي- للشاب غونزالو غارسيا مهاجم ريال مدريد رغم تساويه في عدد الأهداف مع 3 لاعبين آخرين.

ولمع نجم غارسيا بشدة في أول نسخة موسّعة من مونديال الأندية، إذ استثمر الفرصة التي منحها إياه المدرب الجديد تشابي ألونسو بأفضل طريقة ممكنة، وسجل 4 أهداف في 6 مباريات شارك بها مع الفريق الملكي.

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وجاءت أهداف غارسيا الأربعة في شباك الهلال السعودي (1-1) وسالزبورغ النمساوي (3-0) في دور المجموعات، ثم أضاف هدفين آخرين في الأدوار الإقصائية بواقع هدف في شباك يوفنتوس الإيطالي (1-0) بثمن النهائي وآخر أمام بوروسيا دورتموند الألماني (3-2) بدور الثمانية.

ولم يكن غارسيا هو اللاعب الوحيد الذي سجل 4 أهداف في مونديال الأندية، بل تساوى مع 3 لاعبين آخرين هم: الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي شارك مع بنفيكا البرتغالي، والغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، والبرازيلي ليوناردو ماركوس مهاجم الهلال السعودي.

ورغم ذلك قرّر "فيفا" منح الجائزة فقط لغارسيا (21 عاما) لسبب وحيد رجّح كفة الشاب الإسباني على حساب بقية اللاعبين.

وفاز غارسيا بالجائزة بسبب التمريرة الحاسمة التي منحها لزميله التركي أردا غولر في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على باتشوكا المكسيكي 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن "غونزالو غارسيا احتل المركز الأول كهدّاف لكأس العالم للأندية فيفا 2025 بعد تسجيله 4 أهداف في البطولة بالإضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة، وذلك ما جعله يتفوّق على باقي اللاعبين الذين سجّلوا العدد نفسه من الأهداف".

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يُذكر أن غارسيا شارك في جميع المباريات التي خاضها مع ريال مدريد في التشكيلة الأساسية مستغلا الغياب الإجباري لزميله الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يظهر بأي مباراة في دور المجموعات بسبب مرضه بعدوى في المعدة أجبرته على دخول المستشفى.

Gonzalo García, shining on the world stage. 🌟 Top Goal Scorer Award presented by Bank of America pic.twitter.com/r44NHxMisn — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 15, 2025

وحافظ غارسيا على مكانه أساسيا مع الفريق الملكي حتى بعد عودة مبابي التدريجية إلى المباريات.

وتوقف مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية -الذي أقيم على مدار شهر تقريبا في الولايات المتحدة- عند نصف النهائي حيث تلقى "الميرنغي" خسارة قاسية من نظيره باريس سان جيرمان (بطل أوروبا) برباعية من دون رد.