8 لاعبين من خارج أوروبا تألقوا في كأس العالم للأندية أحدهم عربي

ترك سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، بصمة واضحة في منافسات كأس العالم للأندية التي اختتمت أخيرا في الولايات المتحدة، وصار أداؤه محط اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية.

ويوجد اسم الدوسري ضمن قائمة أعدتها صحيفة "سبورت" الإسبانية لأبرز اللاعبين غير الأوروبيين، الذين خطفوا الأضواء في مونديال الأندية 2025، وبإمكانهم اللعب في الدوريات البارزة في القارة العجوز.

وضمت القائمة اسم الدوسري إلى جانب 7 لاعبين آخرين من جنسيات مختلفة، برزوا مع الأندية البرازيلية الأربعة المشاركة في البطولة، وهي بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو وفلومينيسي.

وقالت الصحيفة "إن هؤلاء اللاعبين أكدوا بأدائهم الرائع في المونديال، أن مكانهم الحقيقي المستقبلي هو أوروبا".

وإليكم ثمانية لاعبين من خارج أوروبا لفتوا الأنظار في كأس العالم للأندية 2025:

سالم الدوسري (الهلال السعودي)

خاض تجربة احترافية قصيرة في فياريال الإسباني عام 2018، لكن نجمه سطع في مونديال الأندية رغم كوكبة اللاعبين الأجانب مع "الزعيم".

تألق الدوسري في الدور الأول وحرمته الإصابة من المشاركة مع الهلال في الأدوار الإقصائية، لكن 3 مباريات كانت كافية لإظهار موهبته، فهو لاعب سريع، مراوغ، ورشيق رغم بلوغه سن 33 عاما، كما أنه ممتع جدا للمشاهدة ويسدد بطريقة رائعة.

وترى الصحيفة أن لاعبا بمثل إمكانيات سالم الدوسري يمكن مشاهدته في الدوريات الخمسة الكبرى وتحديدا في أحد فرق الدوري الإسباني تحديدا جيرونا مع مدرب مثل ميغيل سانشيز، يعتمد أسلوبه على المزج بين اللعب على الخط والدخول إلى العمق.

ريتشارد ريوس (بالميراس البرازيلي)

قدّم الدولي الكولومبي أداء بارزا مع بالميراس، وكان من نجوم كأس العالم للأندية، وهو يتمتع ببنية جسدية قوية، ولمسة كروية مميزة وأسلوب لعبه يعكس نشأته في كرة الصالات، ويجمع أيضا بين اللياقة البدنية العالية والذكاء التكتيكي، كما يملك روحا قيادية.

وبفضل هذه المميزات أبدى الثنائي الإيطالي إنتر ميلان وروما اهتماما بضم ريوس (25 عاما) وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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جون أرياس (فلومينيسي البرازيلي)

لاعب كولومبي آخر في هذه القائمة ولم يكن أقل بروزا من مواطنه ريوس، ويُلقّب "ببيليه الكولومبي".

ويتملك أرياس (27 عاما) قدرة على اللعب في أي من مراكز الهجوم ويتميز أيضا بروح قتالية عالية وحس تهديفي قاتل، فأغلب الفرص التي تُتاح له يستغلها بأفضل طريقة، وقد دخل ضمن التشكيلة المثالية للبطولة بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتشير آخر الأنباء بأن أرياس يقترب من الانتقال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.

لوكاس ريبيرو (ماميلودي صن داونز)

كان اللاعب البرازيلي من المفاجآت السارة في البطولة، وترى الصحيفة الإسبانية، أن أسلوب لعبه يقترب من طريقة لعب نجوم البرازيل في سبعينيات القرن الماضي من حيث الاستحواذ على الكرة والهجوم.

ويُنظر إلى ريبيرو (26 عاما) على أنه صانع ألعاب رائع، وبعد تجارب سابقة في الدوريين الفرنسي والبلجيكي قد يعود إلى أوروبا من بوابة الدوري البرتغالي، وخاصة مع أحد فريقي سبورتينغ لشبونة أو سبورتينغ براغا الباحثين عن مهاجمين موهوبين مثله.

هيركيوليس بيريرا (فلومينينسي)

وصفه موقع "فيفا" بأنه لاعب صاحب "الصعود الصاروخي" مع الفريق البرازيلي، وبفضل قوته الهجومية تمكّن فلومينينسي من إطاحة إنتر ميلان (وصيف بطل أوروبا) في ثمن نهائي مونديال الأندية.

ويجمع أداء هيركوليس (24 عاما) بين القوة البدنية وحسن التمركز واستغلال الفرص، ما يعني أنه له المؤهلات اللازمة للاحتراف في القارة العجوز، وقد يكون خيارا ممتازا لباير ليفركوزن الألماني أو لبرايتون الإنجليزي، خاصة الأخير الذي يُعد وجهة مثالية للاعبين اللاتينيين.

كما بإمكان ميلان الإيطالي أو أتلتيكو مدريد الإسباني أو مارسيليا الفرنسي الاستفادة من قدراته كلاعب وسط متكامل.

ويسلي ليما (فلامنغو البرازيلي)

ارتبط اسم الظهير الأيمن لفلامنغو فترة من الوقت ببرشلونة وقد يكون ملائما للنادي الكتالوني، ومع تألقه في مونديال الأندية يستعد اللاعب لمغادرة البرازيل نهائيا.

يُنظر إلى ويسلي (23 عاما) على أنه ظهير نموذجي نظرا لسماته الشخصية، فهو سريع، شجاع، خطر جدا هجوميا ويشبه مواطنيه مايكون وكافو إلى حد بعيد، ورغم بعض هفواته الدفاعية القليلة إلا أن له قدرة على شغل الرواق بالكامل.

ليو أورتيز (فلامينغو البرازيلي)

هو قلب دفاع عصري، قوي في الصراعات الهوائية، ودقيق في إخراج الكرة من مناطق فريقه، وقادر أيضا على اللعب بخط دفاع ثلاثي أو رباعي كما يمكنه أيضا اللعب كوسط دفاعي.

سيكون أورتيز (29 عاما) مثاليا لريال بيتيس أو إشبيلية الإسبانيين، حيث اعتادت الفرق الأندلسية على استقطاب مدافعين لاتينيين بهذه السمات، وفي نفس الوقت قد يكون إضافة رائعة للثنائي الإيطالي أتلانتا أو لاتسيو أو حتى ليون الفرنسي الباحث عن إعادة بناء فريقه.

ألكسندر باربوزا (بوتافوغو البرازيلي)

يتمتع الأرجنتيني باربوزا ببنية جسدية قوية تساعده على حسم المواجهات الثنائية لصالحه، كما أنه مميز أيضا في ألعاب الهواء، طوله الفارع (1.93 مترا) جعله مهيبا للمنافسين.

باربوزا (30 عاما) قد يجد طريق النجاح في أوروبا مع أندية بحجم وولفرهامبتون أو فياريال الباحث عن مدافع خبير مثله، وقد يكون بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أو فيورنتينا الإيطالي وجهتين مناسبتين له.