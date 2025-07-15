الاتحاد العماني يعين كيروش مدربا للمنتخب

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا لقيادة المنتخب الأول في المنافسات المقبلة، اعتبارا من الملحق الذي يشكل المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وكان منتخب عمان خطف بطاقة التأهل الأخيرة للملحق الآسيوي في يونيو/حزيران الماضي بتعادل صعب 1-1 مع نظيره الفلسطيني الذي كان ينافسه على التأهل.

وأنهى منتخب عمان الدور الثالث من التصفيات في المركز الرابع بمجموعته برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منتخب فلسطين الخامس.

وقال الاتحاد العماني، في بيان عبر منصة إكس، "يعلن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن جهود الاتحاد لتعزيز أداء المنتخب في الاستحقاقات المقبلة".

وأضاف "يمتلك كيروش خبرة تدريبية واسعة؛ فقد قاد منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا ومصر وقطر. كما عمل مساعدا فنيا في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة السير أليكس فيرجسون".

وتابع الاتحاد "من جانب آخر، قرر الاتحاد تعيين المدرب الوطني حمد العزاني مديرا فنيا لمنتخب الشباب، مع تكليفه مؤقتا بمهمة مساعد مدرب المنتخب الأول خلال فترة التصفيات".

واختتم البيان بأن الاتحاد "يتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر على الجهود الملموسة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة".