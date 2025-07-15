الأرجنتيني فيرنانديز نجم تشلسي رجل النهائيات

حقق الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشلسي الإنجليزي العلامة الكاملة في المباريات النهائية التي خاضها في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد تتويجه بلقب أول نسخة موسّعة من كأس العالم للأندية.

وفاز فيرنانديز -أمس الأحد- بنهائي جديد بعد الانتصار الكبير الذي حققه تشلسي على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأميركية.

ويُعد هذا الفوز السادس من أصل 6 نهائيات خاضها فيرنانديز (24 عاما) مع الأندية التي لعب في صفوفها ومنتخب "التانغو"، حسب شبكة "أوليه" الأرجنتينية.

6 نهائيات فاز بها إنزو فيرنانديز:

ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني 3-0 لانوس الأرجنتيني (كوبا سود أميركانا 2020).

ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني 3 (4) – (3) 3 (ريكوبا سود أميركانا 2021 – علما بأن فريق إنزو تعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب قبل أن يفوز باللقب بركلات الترجيح).

الأرجنتين 3 (4) – (2) 3 فرنسا (كأس العالم 2022 في قطر بركلات الترجيح).

الأرجنتين 1-0 كولومبيا (كوبا أميركا 2024).

تشلسي 4-1 ريال بيتيس الإسباني (دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025).

تشلسي 3-0 باريس سان جيرمان الفرنسي (كأس العالم للأندية 2025).

قائمة تاريخية

في الأثناء انضم فيرناديز إلى قائمة تاريخية من اللاعبين الأرجنتينيين الذي حققوا إنجازات عالمية على صعيد الأندية والمنتخب الوطني.

وأصبح فيرنانديز اللاعب رقم 12 في تاريخ الكرة الأرجنتينية الذي يفوز بكأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية، حسب شبكة "أوليه"، والثالث في الجيل الحالي بعد مواطنيه ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

وتاليا اللاعبون الأرجنتينيون الـ11 الذين تُوّجوا بلقب عالمي مع الأندية والمنتخب قبل إنزو:

الثنائي نوربيرتو أوسفالدو ألونسو وأميريكو غالييغو: فازا بمونديال 1978 الذي استضافته الأرجنتين، ثم بكأس الإنتركونتيننتال مع ريفر بليت عام 1986 على حساب ستيوا بوخارست (1-0).

الرباعي نيستور رولاندو كلاوسن، وريكاردو بوتشيني، وريكاردو جيوستي، وخورخي بوروتشاغا تُوجوا بمونديال المكسيك 1986، وقبلها فازوا بكأس الإنتركونتيننتال مع إنديبندينتي عام 1984 على حساب ليفربول (1-0).

الثلاثي نيري بومبيدو، وأوسكار روجيري، وهيكتور إنريكي تُوجوا بمونديال المكسيك 1986، وفي العام نفسه حصدوا لقب الإنتركونتيننتال مع ريفر بليت على حساب ستيوا بوخارست (1-0).

ليونيل ميسي: تُوج بمونديال قطر 2022، وقبلها فاز بكأس العالم للأندية 3 مرات جميعها مع برشلونة أعوام: 2009 و2011 و2015.

جوليان ألفاريز: تُوج بمونديال قطر 2022 وبعدها حصد كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي عام 2023 على حساب فلومينينسي البرازيلي (4-0).