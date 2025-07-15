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أكثر 15 لاعبا تسجيلا للأهداف من ركلات حرة في التاريخ

Jul 12, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) scores a goal against Nashville SC during the first half at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
ميسي الثالث في قائمة أكثر مسجلي الأهداف من ركلات حرة (رويترز)
15/7/2025-|آخر تحديث: 13:00 (توقيت مكة)

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي كثيرا من تحطيم رقم آخر يملكه أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه يتعلق بعدد الأهداف المسجّلة من الركلات الحرة المباشرة.

وسجّل ميسي أمس الأحد هدفين لصالح ميامي في شباك ناشفل بالدوري الأميركي للمحترفين، جاء الأول من ركلة حرة مباشرة وضعها "البرغوث" بكل إتقان ودقة في الزاوية السفلى لجو ويليس حارس الفريق المنافس بعد أن تجاوزت الحائط البشري.

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ويعد هذا الهدف رقم 69 لميسي من ركلات حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وضعته في المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بهذه الطريقة بعد الثنائي البرازيلي الشهير جونينيو بيرنامبوكانو ومواطنه الأسطورة بيليه.

وسجل المعتزل جونينيو طوال مسيرته الاحترافية 77 هدفا من ركلات حرة مباشرة، مقابل 70 هدفا لبيليه، ما يعني أن ميسي بحاجة إلى هدفين آخرين لتجاوز رقم "الجوهرة السمراء" و9 من أجل إزاحة الأول عن الصدارة في هذه الفئة.

ويهيمن اللاعبون اللاتينيون على قائمة تضم ما يزيد على 15 اسما الأكثر تسجيلا للأهداف بهذه الوضعية، بواقع 9 لاعبين (6 برازيليون و3 أرجنتينيون من بينهم الراحل دييغو أرماندو مارادونا).

أما بقية اللاعبين الستة فجميعهم من قارة أوروبا في مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي صاحب الـ64 هدفا، والذي بإمكانه تعزيز رصيده في المستقبل.

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اللاعبون الأكثر تسجيلا للأهداف من ضربات حرة مباشرة في تاريخ كرة القدم:

  1. البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو: 77 هدفا.
  2. البرازيلي بيليه: 70 هدفا.
  3. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 69 هدفا.
  4. الأرجنتيني فيكتور ليغروتاغلي: 66 هدفا.
  5. البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.
  6. الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.
  7. البرتغالي كريستيانو رونالدو: 64 هدفا.
  8. الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا: 62 هدفا.
  9. البرازيلي زيكو: 62 هدفا.
  10. الهولندي رونالد كومان: 60 هدفا.
  11. البرازيلي مارسيلينيو كاريوكا: 59 هدفا.
  12. البرازيلي روجيريو سيني (حارس مرمى): 59 هدفا.
  13. الإيطالي أليساندرو ديل بييرو: 52 هدفا.
  14. الفرنسي ميشيل بلاتيني: 50 هدفا.
  15. الإيطالي أندريا بيرلو: 46 هدفا.
المصدر: مواقع إلكترونية

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