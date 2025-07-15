من أكثر الفرق كسبا للأموال في كأس العالم للأندية 2025؟

سجلت الجوائز المالية، التي ينالها بطل كأس العالم للأندية 2025 والفرق صاحبة المراكز الأولى، أرقاما قياسية غير مسبوقة في كرة القدم العالمية.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بداية مارس/آذار الماضي عن القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة لهذه الحلة الجديدة من مونديال الأندية وقَدرُها مليار دولار (925 مليون يورو).

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة الموسعة بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز، وتوّج فريق تشلسي الإنجليزي بلقبها بعد فوزه في المباراة النهائية أمس الأحد 3-صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي ما يلي الأندية السبعة التي حصدت أكبر الأرباح من كأس العالم للأندية: