تشابي ألونسو يقود ثورة في ريال مدريد والجميع مهدد

منحت إدارة ريال مدريد كامل الصلاحيات للمدرب تشابي ألونسو لاتخاذ قرارات ثورية لإعادة النادي الملكي إلى منصات التتويج الموسم المقبل، بعد أن ودّع كأس العالم للأندية.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة ثقيلة صفر-4 أمام سان جيرمان في نصف نهائي البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

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وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن النادي الملكي منح ألونسو كامل الحرية والصلاحيات في إقالة أو استبدال من يراه غير مناسب لمشروع الفريق.

وأضافت أن الأمور باتت واضحة أمام ألونسو للقيام بما يجب بعد مهمته الأولى، وأنه قد طُلب منه اتخاذ القرارات، من دون تردد، مهما كان اسم اللاعب المعني.

التشكيلة لم تُحسَم بعد

ويعتقد ألونسو أنه رغم التعاقدات التي أبرمها "المرينغي" خلال الشهرين الماضيين، فما زالت ثمة حاجة لاستقدام مزيد من اللاعبين لسد الثغرات في بعض المراكز.

وأوضحت "ماركا" أن هذا كان واضحا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وأكثر وضوحا الآن بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، وقد كرّر ألونسو هذا طوال كأس العالم للأندية، رغم كثرة اللاعبين الجيدين، وعليه فإن الظهير ألفارو كاريراس القادم من بنفيكا لن يكون آخر الواصلين.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد من ليفربول، ودين هويسن من بورنموث، وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت الأرجنتيني، مع تصعيد المتألق غونزالو غارسيا من الفريق الرديف.

ويحاول المدرب الإسباني إيجاد بدائل لكل من لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش اللذين رحلا عن الفريق، ويرى أن هناك عدة عناصر ضرورية يجب توافرها داخل الفريق، وهو ما سينقله للإدارة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأرسلت إدارة ريال مدريد رسالة مفادها أنه لا يوجد لاعب -مهما علا شأنه- يمكنه أن يرفض القيام بالدور المناط به.

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ويقع على عاتق ألونسو، بالإضافة إلى الفوز، استعادة ما فُقد وظهر جليا أمام سان جيرمان، وهو الرغبة في المنافسة لدى بعض اللاعبين. وأن على الجميع من الآن فصاعدا القيام بالأدوار الدفاعية حتى لو كان الفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي فينيسيوس جونيور.