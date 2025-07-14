مصير مجهول ينتظر راؤول أسينسيو مع ريال مدريد بعد 6 أخطاء قاتلة

يخرج راؤول أسينسيو (مدافع ريال مدريد الواعد) من كأس العالم للأندية وهو يشعر بالسوء بعد ارتكابه سلسلة من الأخطاء كلفت فريقه الكثير.

وبينما كان قلب الدفاع في قمة مجده بداية العام بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول، فقد زخمه في الأشهر الأخيرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تشابي ألونسو يقود ثورة في ريال مدريد والجميع مهدد list 2 of 2 رئيس برشلونة يحلم بعودة ميسي لافتتاح كامب نو end of list

لقد كان أداؤه في كأس العالم بمثابة صدمة له، وللمدرب تشابي ألونسو، وللنادي. ورسب خريج أكاديمية الشباب في امتحان الولايات المتحدة، وفقد الكثير من التقدير الذي اكتسبه.

وتراجع مستوى اللاعب الشاب بشكل لافت في الأشهر الأخيرة بعد بداية مبهرة الموسم الماضي وبالأخص الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بعد أن استعان به المدرب السابق كارلو أنشيلوتي في أعقاب أزمة الإصابات التي طالت دفاعات "الملكي".

وتعقدت وضعية أسينسيو أكثر بعد أن اقترف أخطاء ساذجة ومتكررة في كأس العالم للأندية.

واعتذر اللاعب لجمهور الريال عن نهاية محبطة لبداية حلمه، لكن سيتعيّن عليه القتال بشراسة لانتزاع مكان بالتشكيلة في وجود دين هويسن وإيدر ميليتاو وأنطونيو روديغر ودافيد ألابا، ومع إمكانية مشاركة داني كارفاخال وأوريليان تشواميني وفيرلان ميندي بخطة 3 في قلب الدفاع.

سلسلة أخطاء قاتلة

صحيفة "ماركا" عددت أخطاء أسينسيو التي بدأت في مواجهة سيلتا فيغو بالليغا، ثم تراكمت مع مرور الوقت لتصل إلى 6 هفوات أفقدته ثقة الجهاز الفني.

ركلة جزاء أمام سلتا فيغو

تسبب في ركلة جزاء أمام سيلتا في الدقيقة 91، عندما كان الريال متقدما 2-1، ليضطر فريقه لخوض وقت إضافي.

ركلة جزاء أمام أرسنال

في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبينما كان يبحث ريال عن "ريمونتادا" أمام أرسنال، تسبب أسينسيو في ركلة جزاء بالدقيقة 11 بعد جذب غير ضروري لميكيل ميرينو، لكن بوكايو ساكا أهدر الركلة التي تصدى لها تيبو كورتوا.

ركلة جزاء أمام برشلونة

في نهائي كأس الملك، وبينما كان التعادل 2-2 يخيم، قام أسينسيو بعرقلة رافينيا في الدقيقة 99 في آخر لقطة من الوقت الإضافي.

إعلان

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة، قبل تدخل نظام حكم الفيديو المساعد ليلغي القرار وينقذ أسينسيو.

ركلة جزاء أمام الهلال

في أول مباراة في كأس العالم للأندية، لم يتردد أسينسيو في مسك ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي داخل منطقة الجزاء رغم أن المهاجم كان محاصرًا ولا يشكل خطورة.

وكلف هذا الخطأ ريال مدريد هدف التعادل 2-2 الذي انتهت به المباراة.

البطاقة الحمراء أمام باتشوكا

بعد 4 أيام فقط من مباراة الهلال، كرر أسينسيو الخطأ أمام باتشوكا، وهذه المرة كان العقاب أكبر عندما تعرض للطرد بعد 7 دقائق فقط بسبب عرقلة سالومون روندون حين انفرد بالحارس تيبو كورتوا.

وكاد الخطأ يحرم ريال من التأهل لدور 16 ويكبد النادي خسائر اقتصادية فادحة، لكن فريق تشابي صمد بنقص عددي طيلة اللقاء وخرج منتصراً.

خطأ فادح أمام سان جيرمان

بعد 6 دقائق من بداية المباراة فقط، فقد أسينسيو السيطرة على الكرة أمام مرماه بغرابة ليخطفها عثمان ديمبلي، ويرسل عرضية إلى فابيان رويز ليفتتح التسجيل مبكراً.

وفتح هذا الخطأ المجال أمام النادي الباريسي لتحقيق فوز ساحق 4-0، وسط شكوك كبيرة حول مستقبل "خليفة راموس".