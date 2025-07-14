مقارنة بين إنجازات لامين جمال وميسي ورونالدو في سن الـ18

يحتفل موهبة برشلونة الإسباني لامين جمال -اليوم الأحد- بعيد ميلاده الـ18، وقد حقق الكثير في مسيرته الكروية القصيرة مع فريقه ومنتخب إسبانيا في سن مبكرة متفوقا على الأسطورتين "البرغوث" ليونيل ميسي و"الدون" كريستيانو رونالدو.

ويوافق عيد ميلاد نجم برشلونة وإسبانيا 13 يوليو/تموز، وقد حصد جمال بالفعل العديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده.

سجل لامين جمال مع برشلونة في سن الـ18:

ظهر جمال لأول مرة مع برشلونة عام 2023 وهو في سن الـ15 من عمره فقط، ونجح في تسجيل 25 هدفًا خلال 106 مباريات في جميع المسابقات.

فاز هذا الجناح مع الفريق الكتالوني بلقبين في الدوري وكأس الملك وكأس السوبر المحلية.

ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا في نفس عام ظهوره الأول مع برشلونة.

سجل 6 أهداف في 20 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، وكان جزءًا من الفريق الفائز ببطولة يورو 2024، وساهم في الفوز على إنجلترا 2-1 في النهائي.

في سن الـ17، أصبح أيضا أصغر لاعب يُرشح لجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، حيث احتل المركز الثامن.

تدرج في نفس صفوف فريق الشباب الذي نشأ فيه "البرغوث.

سجل ميسي في سن الـ18:

ظهر ميسي لأول مرة في مباريات برشلونة التنافسية في سن الـ17 في أكتوبر/تشرين الأول 2004، أي أكبر سنًا بقليل من جمال.

ويوافق عيد ميلاد ميسي 24 يونيو/حزيران، وقد بلغ الـ18 من عمره عام 2005.

فاز آنذاك بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، لكنه لم يشارك سوى في 9 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

اضطر "البرغوث" للانتظار حتى بلوغه الـ18 ليخوض أول مباراة دولية له مع الأرجنتين ضد المجر في أغسطس/آب 2005.

سجل رونالدو في سن الـ18:

خاض أول مباراة له مع سبورتينغ لشبونة في سن الـ17 في أغسطس/آب 2002.

بلغ الـ18 في 5 فبراير/شباط 2003، وكان قد سجل 5 أهداف في 19 مباراة مع الفريق البرتغالي.

في وقت لاحق من ذلك العام انتقل إلى مانشستر يونايتد ليبدأ أولى مراحل مسيرته الكروية المهمة.

اضطر "الدون" للانتظار حتى بلوغه الـ18 ليخوض أول مباراة دولية له مع منتخب البرتغال، في أغسطس/آب 2003 عندما دخل بديلا ضد كازاخستان.

وتمتع رونالدو وميسي بمسيرة فنية مذهلة جعلتهما من أعظم اللاعبين على مر العصور، حيث حصدا معًا 13 جائزة كرة ذهبية.

إعلان

ولا يزال أمام جمال طريق طويل ليقطعه ليقترب ولو قليلاً من إنجازات "الدون" و"البرغوث".