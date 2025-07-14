شاهد.. موقف طريف لترامب خلال تتويج تشلسي بكأس العالم للأندية

خطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأضواء بعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بتصرف غريب وغير مسبوق.

وتُوج تشلسي الإنجليزي أمس الأحد بلقب أول نسخة موسعة من مونديال الأندية عقب فوزه الكبير على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي أمام أنظار ترامب.

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وبعد تسليم الميداليات والكأس للفريق الفائز أصر ترامب (79 عاما) على البقاء بين لاعبي تشلسي، وهو تصرف مخالف للبروتوكول المعتاد في مثل هذه الحالات.

¡EL CHELSEA ES CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆 NI TRUMP SE QUIERE IR DE LA FIESTA 😅#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/94vKeWmL60 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

وجرت العادة أن تبتعد الشخصيات السياسية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمسؤولين عن المنصة بعد تسليم الكأس لإفساح المجال للفريق البطل للاحتفال، لكن ترامب ظل بين اللاعبين وصفق لهم بحرارة وعلت ابتسامة كبيرة على وجهه.

وبدا أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يشير إلى ترامب بمغادرة المنصة، لكن الأخير أصر على البقاء، وهو ما دفع الإنجليزي رييس جيمس قائد تشلسي إلى سؤاله "هل ستبقى؟"، وفقا لما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبوقوفه بين لاعبي تشلسي حجب ترامب الرؤية عن الإنجليزي كول بالمر نجم "البلوز"، ويبدو أن ذلك أصابه بالارتباك، وشوهد بعدها وهو يسأل زميله جيمس "ماذا يفعل هنا؟"، كما أكدت الصحيفة.

وتحدث بالمر (23 عاما) في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن هذه اللقطة قائلا "كنت أعلم أنه (ترامب) سيكون موجودا، لكني لم أكن أعرف أنه سيصعد إلى المنصة معنا أثناء رفع الكأس، لذا شعرت بالارتباك قليلا".

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أما جيمس (25 عاما) فقال "قبل المباراة قالوا لي إنه (ترامب) سيقدم الكأس ثم يغادر المنصة، ظننت أنه سيغادر لكنه بقي".

وأقر الرئيس الأميركي بأنه استمتع بتجربة حضور المباراة من المدرجات، كما تحدث بحس غلب عليه الفكاهة بأنه يفكر في توقيع أمر تنفيذي بتغيير اسم اللعبة في البلاد من "سوكر" (الاسم الشائع لكرة القدم في أميركا) إلى "فوتبول" في كأس العالم الصيف المقبل.

وتوج تشلسي بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث حقق الأولى عام 2022 بعد فوزه في النهائي على بالميراس البرازيلي 2-1، لكن هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بنظام موسع شهد مشاركة 32 فريقا.