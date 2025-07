شاهد.. لكمة مدمرة في الرأس تدخل ملاكما إلى المستشفى

تحولت ليلة الملاكم البريطاني الشهير إدغار بيرلانغا إلى كابوس عقب خسارته المدوية على يد مواطنه حمزة شيراز في ملعب لويس أرمسترونغ بالولايات المتحدة الأميركية.

وانتهت المواجهة بضربة قاضية في الرأس، أودت ببيرلانغا إلى السقوط على الحلبة، ومنها إلى سيارة الإسعاف، في صورة أثارت قلقًا في عالم الملاكمة.

لم تُمثّل هذه الهزيمة المُدمّرة نهايةً لطموحاته في مباراة العودة التي طال انتظارها ضد كانيلو ألفاريز فحسب، بل تجلّت آثارها الجسدية فورا وتركت قسوة الضربة القاضية في الجولة الخامسة بيرلانغا في حالةٍ تستدعي عنايةً طبيةً عاجلة.

والتقطت قناة "فايت هب تي في" صورا للملاكم البالغ من العمر 28 عامًا وهو يغادر الملعب في سيارة إسعاف، ما يؤكد أن الضربة القاضية التي وجهها شيراز إلى رأس بيرلانغا في الجولة الخامسة، كانت لها عواقب خطِرة، لينقل على إثرها إلى المستشفى بحسب صحيفة ماركا.

𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐌𝐀𝐃𝐄.

And the NEW ‘King of New York’ @sheeraz_hamzah 🗽👑#BerlangaSheeraz x #StevensonZepeda | @ringmagazine pic.twitter.com/tNCtEla4nG

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 13, 2025