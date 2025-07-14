شاهد.. لكمة مدمرة في الرأس تدخل ملاكما إلى المستشفى

تحولت ليلة الملاكم البريطاني الشهير إدغار بيرلانغا إلى كابوس عقب خسارته المدوية على يد مواطنه حمزة شيراز في ملعب لويس أرمسترونغ بالولايات المتحدة الأميركية.

وانتهت المواجهة بضربة قاضية في الرأس، أودت ببيرلانغا إلى السقوط على الحلبة، ومنها إلى سيارة الإسعاف، في صورة أثارت قلقًا في عالم الملاكمة.

لم تُمثّل هذه الهزيمة المُدمّرة نهايةً لطموحاته في مباراة العودة التي طال انتظارها ضد كانيلو ألفاريز فحسب، بل تجلّت آثارها الجسدية فورا وتركت قسوة الضربة القاضية في الجولة الخامسة بيرلانغا في حالةٍ تستدعي عنايةً طبيةً عاجلة.

والتقطت قناة "فايت هب تي في" صورا للملاكم البالغ من العمر 28 عامًا وهو يغادر الملعب في سيارة إسعاف، ما يؤكد أن الضربة القاضية التي وجهها شيراز إلى رأس بيرلانغا في الجولة الخامسة، كانت لها عواقب خطِرة، لينقل على إثرها إلى المستشفى بحسب صحيفة ماركا.

ونجح شيراز في إسقاط بيرلانغا أرضًا مرتين قبل أن يسدد له الضربة القاضية التي أنهت النزال، ونظرا لشدة الصدمة في الرأس اعتُبر نقل بيرلانغا إلى المستشفى إجراءً ضروريًا.

وأشارت ماركا إلى أن حالة بيرلانغا لم تكن مثيرة للقلق وبدا الملاكم واعيًا وتحدث إلى الطبيب مما خفف من حدة المخاوف بشأن وضعه.

على الرغم من تعافي بيرلانغا جسديا إلا أن الصدمة التي تلقاها بعد هذه الهزيمة الساحقة ربما يكون لها تأثير أعمق ويخشى أن تُشكّل هذه النكسة على الصعيد النفسي، نقطة تحول في مسيرته في فئة وزن المتوسط سوبر.