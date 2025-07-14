شاهد.. إنريكي يأسف بعد شجاره مع بيدرو في نهائي كأس العالم

قلل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان من شأن قيامه بدفع جواو بيدرو مهاجم تشلسي في مشادة بين اللاعبين والجهاز الفني عقب فوز الفريق الإنجليزي 3-0 في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمس الأحد.

ووقع الحادث عندما كان جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان يتجادل مع جواو بيدرو، قبل أن يظهر إنريكي وهو يرفع يديه في وجه البرازيلي.

وسقط جواو بيدرو أرضا، وأُبعد مدرب باريس سان جيرمان بهدوء، في مشاهد لافتة شهدت اشتباك لاعبي الفريقين.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي بعد اللقاء "في نهاية المباراة كان هناك موقف أعتقد أن الجميع كان من الممكن أن يتجنبه، هدفي ونيتي كما هو الحال دائما هو محاولة استمالة اللاعبين حتى لا تحدث مشاكل أخرى، داخليا، هناك الكثير من التوتر والضغوطات".

واعترف المدرب الإسباني بخطورة الحادث، مضيفا "وبالتالي، هناك سلسلة من التدافع من الكثير من الأشخاص، وأعتقد أن علينا جميعا تجنبها، ويجب ألا تتكرر مرة أخرى".

وفيما يتعلق بالمباراة، لم يجد أجوبة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها على يد تشلسي الذي هيمن على المباراة على غير المتوقع.

🚨🤯 Luis Enrique to Joao Pedro! pic.twitter.com/ilnfWUYp5q — EuroFoot (@eurofootcom) July 13, 2025

وأنهى سان جيرمان المباراة بـ10 لاعبين بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه جواو نيفيز في الدقيقة الـ85 بعدما جذب شعر مارك كوكوريا لاعب تشلسي.

وقال لويس إنريكي "إنها طبيعة الأمور في كرة القدم، لا يمكن تفسير كل شيء، أعتقد أنهم في الواقع بدؤوا المباراة بشكل جيد للغاية مع الكثير من الضغط، وصعبنا عليهم الأمور، ثم بعد ذلك أعتقد أنه أتيحت لهم فرص للتسجيل، ولكن ذلك لم يحدث".