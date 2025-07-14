سينر يثأر من ألكاراز ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى بتاريخه

ثأر الإيطالي يانيك سينر (المصنف الأول عالميا) من الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا وبطل النسختين الماضيتين)، وتوج بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه عليه -الأحد- في النهائي: 4-6 و6-4 و6-4 و6-4.

وبعد سلسلة من 5 هزائم متتالية أمام الإسباني الذي يصغره بعام، آخرها الشهر الماضي في النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس، حين فاز عليه بـ5 مجموعات في 5 ساعات و29 دقيقة، تمكن الإيطالي سينر (23 عاما) من رد الاعتبار والفوز بلقبه الكبير الرابع من أصل 5 مباريات نهائية، حارما منافسه من اللقب الثالث تواليا في ويمبلدون والسادس في الـ"غراند سلام".

وقال سينر: "أعيش الحلم"، مضيفا "يا لها من بطولة رائعة".

وتوجه إلى ألكاراز بالقول: "شكرا لك، لأنك اللاعب الذي أنت عليه. من الصعب جدا اللعب ضدك. استمر على هذا المنوال، سترفع مزيدا من الكؤوس. أنا سأتمسك بهذه (الكأس) لأنك تملك اثنتين".

ومن جهته، قال ألكاراز "أود أن أهنئ يانيك مجددا. لقد أمضيتَ أسبوعين رائعين ومستحقين في لندن. أما بالنسبة لفريقك، فأعلم أن كثيرا من الأهل والأصدقاء سافروا من أجلك. أنا سعيد جدا من أجلك. استمر. من الرائع بناء تنافس قوي، وقد ساعدتني على التطور يوما بعد يوم. تهانينا".

وكانت مواجهة الأحد هي الثالثة هذا الموسم بين اللاعبين، بعد أولى في نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة، حين خسر سينر في أول مشاركة له بعد العودة من إيقاف لـ3 أشهر بسبب المنشطات، والمباراة الثانية كانت في رولان غاروس، حين كان الإيطالي متقدما بمجموعتين وأمام 3 فرص لحسم المواجهة والفوز باللقب، قبل أن ينتفض ألكاراز ويحرزه للعام الثاني تواليا.

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وفي المجمل، حقق سينر -الذي بات أول لاعب إيطالي (في فئتي الذكور والإناث) يحرز لقب البطولة الإنجليزية- فوزه الخامس على ألكاراز من أصل 13 مواجهة بينهما، ووضع حدا لانتصارات الإسباني المتتالية في البطولة الإنجليزية عند 20 مباراة، وتحديدا منذ ثمن نهائي نسخة 2022 حين خسر أمام الإيطالي بالذات.

كما انتهى مسلسل الانتصارات المتتالية هذا الموسم لألكاراز عند 24، امتدادا من دورة روما، مرورا ببطولة رولان غاروس ودورة كوينز، ووصولا إلى ويمبلدون.

وأخفق ألكاراز أيضا في معادلة رقم السويدي الأسطوري بيون بيورغ الذي يحتل المركز الثاني من حيث عدد الانتصارات في البطولات الكبرى في 18 مشاركة، بعدما توقف رصيده عند 77 في المركز الثالث خلف المتصدر الأميركي جون ماكنرو الذي حقق 81 انتصارا في مشاركاته الـ18 الأولى في الـ"غراند سلام".

كما فشل في معادلة بيورغ الذي فاز بـ6 ألقاب خلال مشاركاته الـ18 الأولى في البطولات الكبرى (رولان غاروس عامي 1974 و1975 و1978 وويمبلدون عامي 1976 و1978)، وأخفق أيضا في أن يصبح ثاني لاعب فقط بعد السويدي بالذات يحرز رولان غاروس وويمبلدون لعامين تواليا.

ولم يتمكن الإسباني من أن يصبح خامس لاعب في الحقبة المفتوحة يحرز لقب البطولة الإنجليزية 3 مرات تواليا بعد بيورغ، والأميركي بيت سامبراس، والسويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وأن يصبح ثاني أصغر لاعب في العصر المفتوح يفوز بـ6 ألقاب كبرى بعد بيورغ الذي بلغ هذا الإنجاز في ويمبلدون عام 1978 عن 22 عاما.