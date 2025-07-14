ريال مدريد يتعاقد مع مدافع بنفيكا ومانشستر يونايتد السابق

أعلن نادي ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع ألفارو كاريراس ظهير بنفيكا حتى عام 2031.

وانضم كاريراس (22 عاما) إلى بنفيكا عام 2024 قادما من مانشستر يونايتد، وسجل مع الفريق البرتغالي 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 68 مباراة بمختلف المسابقات، وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم للأندية الموسعة.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي إنه توصل لاتفاق مع الفريق البرتغالي للتعاقد مع المدافع الإسباني كاريراس لمدة 6 مواسم.

ويعد كاريراس، الذي سبق له اللعب في صفوف ناشئي ريال مدريد بين عامي 2017 و2022، ثالث صفقات فريق المدرب تشابي ألونسو استعدادا للموسم الجديد بعد المدافع دين هاوسن المنضم من بورنموث الإنجليزي والظهير ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انتقل في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وبلغ ريال مدريد الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية تحت قيادة المدرب الإسباني ألونسو، الذي حل مكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يونيو/حزيران.

ويسعى الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا إلى العودة لمنصات التتويج، بعدما خسر الدوري المحلي وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلية أمام منافسه برشلونة في الموسم الماضي، كما ودّع المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية من دور الثمانية أمام أرسنال.