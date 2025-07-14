منظمو أولمبياد لوس أنجلوس 2028 يعلنون جدول المنافسات

أصدر منظمو أولمبياد لوس أنجلوس 2028 -اليوم الاثنين- النسخة الأولى من جدول المنافسات، مسلطين الضوء على إعادة ترتيب تاريخية للمنافسات الرئيسية وأكثر تشكيلة رياضية طموحة في تاريخ الألعاب.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحتفل فيه المدينة قبل 3 سنوات على موعد حفل الافتتاح وبإنجاز كبير في مسيرتها، وهو الوصول لأكثر من مليون مشترك في برنامج بلاي لوس أنجلوس للرياضة الشبابية.

ولأول مرة منذ ما يقرب من 3 عقود، ستعود الألعاب الأولمبية الصيفية إلى الولايات المتحدة، حيث تستضيفها لوس أنجلوس للمرة الثالثة بعد عامي 1932 و1984.

ومن المقرر أن تتضمن دورة ألعاب لوس أنجلوس 844 حدثا بتذاكر مصممة لتعظيم المشاهدة المحلية والدولية.

وكشف المنظمون عن أن حفل الافتتاح سيُقام في 14 يوليو/تموز 2028، الساعة 08:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 مساء بتوقيت المحيط الهادي)، موزعا بين ملعب لوس أنجلوس ميموريال كولوسيوم وملعب سوفي في إنغلوود. ومن المقرر إقامة حفل الختام في 30 يوليو/تموز في الكولوسيوم.

وفي خروجٍ ملحوظ عن التقاليد، غيّر جدول "دورة لوس أنجلوس 28" الترتيب المعتاد لمسابقات ألعاب القوى والسباحة. ستفتتح منافسات ألعاب القوى الألعاب في الأسبوع الأول، على أن تنتقل السباحة إلى الأسبوع الثاني، وتختتم بنهائيها في اليوم قبل الأخير في ملعب سوفي في إنغلوود.

وسيُتوّج أول بطل أولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في شاطئ فينيسيا في منافسات الثلاثي، بينما سيُختتم سباق الماراثون في ألعاب القوى في نهاية الأسبوع الأخير.

ومن المتوقع أن يكون اليوم الـ15 الأكثر ازدحاما بسباقات الميداليات، حيث سيقام 16 نهائيا للرياضات الجماعية و19 نهائيا في الرياضات الفردية.

وقال رينولد هوفر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لألعاب لوس أنجلوس -في بيان- إن "تطوير جدول المنافسة الأولمبية تم بعناية فائقة لضمان قدرة أفضل الرياضيين في العالم على المنافسة في لوس أنجلوس".

وأضاف "نشعر بالحماس بفضل الإنجازات البارزة التي حققناها اليوم، ونواصل التركيز على العمل الذي ينتظرنا مع استمرار الطريق إلى عام 2028″.