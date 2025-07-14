الهلال وتشلسي وسان جيرمان يهيمنون على التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية

اختير 3 من لاعبي فريق الهلال السعودي ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، التي ضمت 6 لاعبين من تشلسي وسان جيرمان بواقع 3 لاعبين من كل فريق.

واختتمت البطولة -أمس الأحد- بتتويج تشلسي الإنجليزي باللقب عقب فوزه في المباراة النهائية 3-صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" عن التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية 2025، بناء على إحصاءات اللاعبين خلال مشوارهم في البطولة التي شهدت لأول مرة مشاركة 32 فريقا، تنافسوا عبر 63 مباراة خلال شهر من المنافسات القوية التي احتضنتها الولايات المتحدة.

وحملت التشكيلة المثالية لـ"سوفا سكور" نبأ سارا لجماهير الهلال بوجود 3 من لاعبيه في التشكيلة المثالية، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه "الزعيم" بتأهله إلى دور الثمانية، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا والبرازيل الذي كان من الثمانية الكبار منهيا مشواره في المركز السابع.

التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية

وضمت التشكيلة كلا من المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، وزميليه السنغالي كاليدو كوليبالي قائد الدفاع، والبرتغالي روبن نيفيز لاعب خط الوسط الدولي.

وضمت أيضا ثلاثي البطل تشلسي مارك كوكوريا، وبيدرو نيتو، وكول بالمر المتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما ضمت التشكيلة المثالية ثلاثي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، والبرازيلي ماركينيوس، والبرتغالي فيتينيا، بجانب جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني، وجون آرياس لاعب فلومينينسي البرازيلي.