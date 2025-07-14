النصر السعودي يعيّن جيسوس مدربا للفريق

أعلن النصر، اليوم الاثنين، تعاقده مع جورجي جيسوس لموسم واحد، ليعود المدرب البرتغالي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد رحيله عن تدريب الهلال في الموسم الماضي.

وسبق لجيسوس (70 عاما) تدريب الهلال في ولايتين تدريبيتين، قبل الانفصال عن الفريق الذي يتخذ من الرياض مقرا له في مايو/أيار الماضي.

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وقال النصر عبر منصة إكس "جورجي جيسوس مدربا للنصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد".

وانفصل النصر عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو حزيران الماضي، بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا 2.

وحقق المدرب السابق لبنفيكا البرتغالي وفلامنغو البرازيلي عدة نجاحات في السعودية مع الهلال من قبل، إذ حقق الثلاثية المحلية في موسم 2023-2024 خلال ولايته التدريبية الثانية بفوزه بالدوري وكأس ملك السعودية وكأس السوبر المحلية، بعدما انتهت ولايته الأولى في موسم 2018-2019 سريعا، واكتفى خلالها بالفوز بكأس السوبر المحلية.

وفاز جيسوس بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال ذلك الموسم، بعد أن قاد الهلال للفوز باللقب دون أي خسارة، مسجلا 101 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدفا فقط.

ورحل جيسوس عن تدريب الهلال بعد الخروج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا أمام منافسه المحلي الأهلي، الذي توج باللقب لاحقا.

ويأتي التعاقد مع جيسوس ضمن خطة النصر للصعود إلى منصات التتويج، والتي بدأت بتمديد عقد الهداف كريستيانو رونالدو حتى عام 2027.

ويتطلع النصر للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.