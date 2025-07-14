الفائزون بالجوائز الفردية في كأس العالم للأندية 2025

فاز لاعبان من تشلسي المتوج بالنسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025 بجائزتين فرديتين بعد نهاية البطولة، في حين كانت الجائزتان الأخريان من نصيب لاعبين من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وتوج تشلسي بكأس العالم للأندية التي اختتمت أمس الأحد بعد فوزه العريض في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويدين تشلسي بتتويجه بالبطولة التي أقيمت لأول مرة بمشاركة 32 فريقا بنجمه كول بالمر الذي سجل هدفين وصنع الثالث لزميله البرازيلي جواو بيدرو، ليخالف الفريق الإنجليزي التوقعات التي كانت تصب في صالح باريس سان جيرمان.

وكافأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمر على أدائه المبهر في المباراة النهائية بمنحه جائزة أفضل لاعب في البطولة، علما أن حصيلته الاجمالية في البطولة كانت 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

ونال الإسباني روبرت سانشيز نجم تشلسي الآخر جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة بعد بروزه في المباراة النهائية خصوصا، ووقوفه سدا منيعا أمام هجمات سان جيرمان.

ورغم تلقيه 5 أهداف في مباريات تشلسي الـ7 خلال البطولة فإن سانشيز تصدى لسلسلة من الكرات الرائعة ساهمت في فوز "البلوز".

وحصل نجم باريس سان جيرمان ديزيريه دويه على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة بعدما قدّم مستويات مميزة في الأدوار السابقة، دون أن يترك أثرا جيدا في المباراة النهائية.

أما الحذاء الذهبي الذي يمنح لهداف البطولة فآل إلى مهاجم ريال مدريد الشاب غونزالو غارسيا الذي سجل 4 أهداف، وكان اكتشاف فريقه الأبرز خلال هذه النسخة من كأس العالم للأندية.

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جميع الفائزين بالجوائز الفردية في كأس العالم للأندية 2025: