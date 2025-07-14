السوري الأصل بردغجي لاعبا لبرشلونة حتى 2029

ضم برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الشاب السوري الأصل -السويدي الجنسية روني بردغجي قادما من كوبنهاغن الدانماركي بعقد لأربعة أعوام، وفق ما أعلن النادي الكتالوني الاثنين.

وقال برشلونة إن "الجناح وقع للمواسم الأربعة المقبلة، حتى 30 يونيو/حزيران 2029″، بينما أفادت التقارير المحلية، أن العملاق الكتالوني دفع قرابة 2.5 مليون يورو لضم ابن الـ19 عاما، الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد حين كان في السادسة من عمره.

تعرض لإصابة خطِرة في الركبة في مايو/أيار 2024 أبعدته عن الملاعب عاما تقريبا، قبل أن يعود في مارس/آذار 2025.

مع الفريق الأول الدانماركي، الذي تمت ترقيته إليه في عام 2022، شارك روني باردغي في 84 مباراة، وسجل 15 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وأصبح بردغجي ثانيَ صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم حارس المرمى خوان غارسيا من جاره اللدود إسبانيول.

ومن المرجح أن ينضم جناح منتخب السويد تحت 21 عاما إلى برشلونة لخوض مبارياته التحضيرية قبل أن يُقرر المدرب الألماني هانزي فليك، ما إذا كان مستعدا للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.