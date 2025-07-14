الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يهاجم الفيفا ورئيسه وكأس العالم للأندية

اتهم الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو بالتصرف بدون حوار وبدون احترام للاعبين في تنظيمه بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن البطولة المثيرة للجدل والمكونة من 32 فريقا اختُتمت أمس الأحد بفوز مفاجئ لتشلسي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، 3-صفر في المباراة النهائية.

وأشاد إنفانتينو بالبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية ووصفها بالناجحة، لكن الشكوك تزايدت حول راحة وسلامة اللاعبين، حيث أُقيمت بعض المباريات في درجات حرارة مرتفعة، بالإضافة إلى ضيق الوقت المتاح أمام الأندية للاستعداد للموسم الجديد.

واتهم سيرجيو ماركي، رئيس (فيفبرو)، الاتحاد الدولي (فيفا) بحرصه على زيادة الأرباح الناتجة عن البطولة على حساب صحة اللاعبين وسلامتهم، محذرا من تكرار إقامة المباريات في درجات حرارة مرتفعة في بطولة كأس العالم المقبلة التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.

وأضاف ماركي في بيان "رغم حقيقة أن كأس العالم للأندية أثارت حماسة العديد من الجماهير وشهدت مشاركة العديد من النجوم الكبار بعالم كرة القدم في البطولة نفسها، لكن (فيفبرو) لا يسعها إلا الإشارة بوضوح إلى أن تلك البطولة كشفت انفصالا خطيرا عن الواقع يمر به معظم اللاعبين في العالم".

وتابع "ما تم تقديمه على أنه احتفال كروي عالمي لم يكن سوى وهم من جانب (فيفا) ورئيسه، بدون حوار أو شعور أو احترام لمن يقدمون المجهودات الكبيرة لتعزيز تلك الرياضة".

وأوضح "معظم اللاعبين في العالم لا يتلقون رواتبهم كاملة، ويلعبون لعدة أشهر في العام، وهم يفعلون ذلك بدون أدنى قدر من ضمان الاستقرار والعناية الطبية أو ظروف عمل لائقة، وهو أمر تجاهله (فيفا) الذي اختار مواصلة الحصول على العائدات على حساب اللاعبين وصحتهم وسلامتهم".

وقال ماركي "أقيمت البطولة في ظروف غير مقبولة، وأقيمت المباريات في ظل درجات حرارة عالية عرّضت سلامة اللاعبين للخطر، لا يجب إدانة هذا الأمر فقط، بل يجب التحذير منه بشدة، لا يمكن تكرار ما حدث تحت أي ظرف من الظروف في بطولة كأس العالم العام المقبل".

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وعلمت "بي إيه ميديا" أن (فيفبرو) لم يحضر الاجتماع الذي عقده (فيفا) أمس الأول السبت، والذي عُقد بشأن سلامة اللاعبين، حيث تم الاتفاق على فترة راحة لا تقل عن 3 أسابيع بعد الموسم.