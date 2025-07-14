اتهام لامين جمال نجم برشلونة بتوظيف أقزام في حفل عيد ميلاده

أدانت جمعية إسبانية للأشخاص المصابين بالتقزم واضطرابات النمو الهيكلي الأخرى المصاحبة للقزامة "أي دي إيه إيه (ADEE) علنًا الاستعانة بأقزام في حفل عيد ميلاد نجم برشلونة لامين جمال الثامن عشر -السبت- قرب مدينة برشلونة.

وفي بيانها قالت الجمعية، إنه في عيد ميلاد لاعب كرة القدم الشاب، لامين جمال، تم توظيف أشخاص مصابين بالتقزم فقط لأغراض ترفيهية وترويجية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية واجتماعية لحماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

"ممارسات لا تطاق"

وأعلنت الجمعية أنها "ستتخذ إجراءات قانونية واجتماعية لحماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن هذه الممارسات تنتهك ليس فقط التشريعات الحالية، بل أيضًا القيم الأخلاقية الأساسية لمجتمع يدعي المساواة والاحترام".

وكتب بلهجة غاضبة "الممارسات غير المقبولة التي تعمل على إدامة الصور النمطية، وتغذي التمييز، وتقوض صورة وحقوق الأشخاص الذين يعانون من التقزم أو خلل التنسج الهيكلي الآخر، فضلاً عن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة".

COMUNICADO OFICIAL | La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal.

Actuaremos por la vía legal y social.https://t.co/cAjEH0Fm03 — Asociación ADEE (@adee_esp) July 13, 2025

في البيان نفسه، علّقت كارولينا بونتي، رئيسة الجمعية: "من غير المقبول في القرن الـ21 أن يستمر استخدام الأشخاص المصابين بالتقزم وسيلةً ترفيه في الحفلات الخاصة، بل وأكثر خطورةً عندما تشمل هذه الأفعال شخصيات عامة مثل لامين جمال. إن كرامة وحقوق مجتمعنا ليست تسليةً لأحد، تحت أي ظرف من الظروف".

"لن نسكت، وسندافع عن كرامة وحقوق مجتمعنا في كل المجالات".

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وحضر الحفل الضخم في عيد ميلاد الموهبة لامين جمال 200 ضيف، منهم العديد من لاعبي برشلونة، وحصل اللاعب على هدايا قيمة، منها قلادة من الأحجار الكريمة تحمل الأحرف الأولى من اسمه أل واي "LY" بقيمة 400 ألف يورو.

ما أثار حفل عيد ميلاد لامين جمال ضجة بسبب مقطع فيديو نشره اللاعب نفسه على إنستغرام يظهر فيها، وهو يقود السيارة بدون حزام الأمان، في نهاية الاحتفالات على ما يبدو.

شارك لامين جمال في 55 مباراة بمختلف المسابقات مع برشلونة خلال الموسم المنصرم، وسجل 18 هدفاً وصنع 25، وقاده لتحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس وكأس السوبر.