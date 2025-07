ناد إنجليزي يملكه مودريتش يستعين بسنوب دوغ للرد على سخرية منافسه

كشف مغني الراب الأميركي الشهير سنوب دوغ اليوم الأحد، عن الزي الجديد لنادي سوانزي سيتي الويلزي لكرة القدم.

وعمد سوانزي سيتي إلى السخرية من رايان رينولدز، مالك نادي ريكسهام، وهو من هوليود.

ورد رينولدز، نجم فيلم "ديدبول"، عبر إطلاق الزي الجديد لريكسهام هذا الأسبوع بنشر صورة له على منصة "إنستغرام" لتبادل الصور مرتديا أحدث قميص وهو يحمل كلبا.

وكتب رينولدز "انتظرنا عاما كاملا حتى يظهر هذا الزي للمرة الأولى، ولم يخب ظننا".

وأضاف "الزي متوفر الآن في متجر ريكسهام الإلكتروني، الرابط في التعليقات، الكلب غير مشمول".

ورد سوانزي على منافسيه الويلزيين بالاستعانة بوجه مشهور آخر يتمثل في سنوب دوغ، للكشف عن زيه الجديد قبل موسم 2025-2026، عبر منشور على منصة "إكس" أوضح فيه "لا شيء سوى ويلز، فريق جاكس جاهز. نحن فخر ويلز".

وقال سنوب دوغ في تسجيل فيديو "تحية لويلز ولمدينة سوانزي. إنه سنوب دوغ، فتاكم الكبير… سأزور حيا قريبا منكم. أجل، هذه هي القمصان الجديدة."

Coming to a hood near you 👀🦢 #YJB pic.twitter.com/YamLKTHQ6C

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) July 12, 2025