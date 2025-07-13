شاهد.. ميسي يبدع ويسجل هدفه العاشر بآخر 5 مباريات بالدوري الأميركي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عروضه السحرية مع فريقه في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم (MLS).

وقاد ميسي (38 عاما) فجر اليوم الأحد إنتر ميامي لتحقيق فوز جديد بالبطولة المحلية (2-1) وهذه المرة على ناشفل بعدما سجّل هدفي فريقه في المباراة التي جرت على ملعب تشيس ستاديوم.

ورفع الفائز، بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات، رصيده من الأهداف إلى 10 في المباريات الخمس الأخيرة لإنتر ميامي في الدوري الأميركي.

كما عزّز ميسي رقمه القياسي في "الإم إل إس" بإحرازه أكثر من هدف في 5 مباريات على التوالي، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ المسابقة.

Segundo gol de la noche para el capitán ⚽⚽✨ pic.twitter.com/YETZiKgSra — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 13, 2025

وتاليا المباريات الخمس المتتالية التي سجّل فيها ميسي هدفين:

إنتر ميامي 4-2 مونتريال إمباكت.

إنتر ميامي 5-1 كولومبوس كرو.

مونتريال إمباكت 1-4 إنتر ميامي.

نيو إنغلاند ريفولوشن 1-2 إنتر ميامي.

إنتر ميامي 2-1 ناشفل

وخلال مباراة إنتر ميامي و ناشفل وضع ميسي فريقه في المقدمة بعد 17 دقيقة من البداية من ركلة حرة مباشرة، وهو الهدف رقم 69 في مسيرة النجم الأرجنتيني من ركلة حرة مباشرة بحسب شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية.

ونجح الفريق الضيف في تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق هاني مختار من ضربة رأسية، لكن ميسي أعاد التقدّم لفريقه في الدقيقة 62 مستغلا خطأ جو ويليس حارس ناشفل في تمرير الكرة، ليروّها البرغوث قبل أن يتلاعب به ثم وضعها في الشباك.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 16 في الدوري الأميركي، ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع سام سوريدج لاعب ناشفل.

ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب القسم الشرقي برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فيلادلفيا، علما بأن فريق ميسي يملك 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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وفي المباراة المقبلة يحل إنتر ميامي ضيفا على سينسيناتي (42 نقطة) ثاني الترتيب يوم الخميس المقبل.