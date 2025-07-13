ما قصة صورة نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

أثارت الصورة التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لأول بطولة موسّعة من كأس العالم للأندية، التساؤلات حول مغزاها الحقيقي.

وظهر في تلك الصورة، الفرنسي عثمان ديمبيلي ممثلا عن فريقه باريس سان جيرمان، وعلى الجانب الآخر (تشلسي الإنجليزي) حضر النجم الشاب كول بالمر.

وظهر الثنائي، في الصورة، جالسين على جسر حديدي أعلى بناية بمركز "روكفلير" الشهير ويتوسطهما مجسم كأس العالم للأندية، صورة عدّتها تقارير إعلامية عديدة بأنها "تُظهر الجانب الحضاري والطبيعي لمنطقة مانهاتن الشهيرة بمدينة نيويورك الأميركية".

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن صورة اللاعبين في ناطحة سحاب هي بمثابة إعادة تجسيد صورة شهيرة قديمة تعود إلى بداية ثلاثينيات القرن الماضي.

وأعاد اللاعبان تجسيد الصورة الشهيرة "غداء على ناطحة سحاب" التي تم التقاطها عام 1932 أثناء بناء مركز روكفلر، وعلى ارتفاع 850 قدما (260 مترا تقريبا) أثناء بناء الطابق الـ69 من المبنى وفق موقع (rockefellercenter) الأميركي.

ويظهر في الصورة الأصلية 11 عاملا جالسا على عارضة فولاذية معلّقين في الهواء من دون أي وسيلة حماية أو تأمين، وهم يتناولون الطعام أثناء فترة استراحتهم.

والتقطت الصورة الأصلية يوم 20 سبتمبر/أيلول 1932 ونُشرت للمرة الأولى يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وقالت الصحيفة "أعاد ديمبيلي وبالمر إحياء تلك اللقطة الأيقونية بأسلوب عصري بوجود مجسم كأس العالم للأندية بوصفه العنصر الرئيسي في المشهد".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لمونديال الأندية الليلة عند الساعة الـ10 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو.

𝐄𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐀𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐘𝐎𝐑𝐊 😳⚽️🇺🇸🗽 Cole Palmer y Ousmane Dembélé subieron a una viga en el centro neoyorquino con el trofeo del Mundial de Clubes 2025. 📌La FIFA le hace homenaje a la mítica foto "Lunch atop a Skyscraper", donde unos trabajadores… pic.twitter.com/gVXdRMcoSm — Nuestro Diario (@NuestroDiario) July 12, 2025

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وتجمع هذه المباراة بين فريقين حققا بطولتين أوروبيتين مختلفتين في الموسم الجاري 2024-2025، إذ حصد سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي 5-0، فيما توج تشلسي بدوري المؤتمر بفوزه في المباراة الختامية على ريال بيتيس الإسباني 4-1.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى التتويج بمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بينما يريد تشلسي إضافة لقب آخر إلى خزينته بعد ذلك الذي حققه عام 2022 عقب فوزه في النهائي على بالميراس البرازيلي 2-1 في أبو ظبي.