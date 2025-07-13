قبل ليفربول وجوتا.. 12 لاعبا حجبت الأندية الإنجليزية أرقام قمصانهم

بعد مرور أقل من أسبوعين على وفاته، قرر نادي ليفربول رسميا حجب القميص رقم 20 الذي كان يرتديه لاعبه البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، وذلك في جميع الفرق السِّنية للريدز.

وتوفي جوتا في الثالث من يوليو/تموز 2025 رفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث مروّع بعد انحراف السيارة التي كانا يستقلانها على أحد الطرق في مدينة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية، ما أدى إلى انقلابها ثم احتراقها.

سيقوم نادي ليفربول بحجب القميص رقم 20 في جميع فرق النادي، تكريمًا وتخليدًا لذكرى ديوجو جوتا. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 11, 2025

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ويُعد حجب رقم القميص دليلا على الاحترام والتقدير للاعبين الذين خدموا أنديتهم أو تركوا بصمة كبيرة في عالم الرياضة على وجه العموم.

وبات جوتا اللاعب رقم 13 في تاريخ كرة القدم الإنجليزية الذين تُحجب أرقامهم لأسباب مختلفة، وفقا لشبكة "غيف مي سبورت" البريطانية، لينضم إلى قائمة من اللاعبين الذين كُرمّوا بهذه الطريقة.

اللاعبون الـ12 السابقون الذين حُجبت أرقام قمصانهم مع الأندية الإنجليزية:

مانشستر سيتي (القميص رقم 23): تكريما للاعبه الكاميروني مارك فيفيان فوي الذي انهار على أرض الملعب خلال مباراة مع منتخب بلاده في كأس القارات 2003، ثم توفي في المستشفى. ويكمب وندررز (القميص رقم 14): تكريما للاعبه مارك فيلو الذي توفي عام 2006 في حادث سير وهو بعمر 21 عاما. هارتلبول يونايتد (القميص رقم 25): تكريما للاعبه مايكل مايدنز الذي تُوفي عام 2007 في حادث سير وهو بعمر 20 عاما. كوينز بارك رينجرز (القميص رقم 31): تكريما لذكرى لاعبه راي جونز الذي توفي بحادث سيارة عام 2007 وهو بعمر 18 عاما. ويستهام يونايتد (القميص رقم 6): اتخذ النادي هذا القرار عام 2008 تخليدا لذكرى قائده بوبي مور الذي تُوج مع المنتخب الإنجليزي بكأس العالم 1966. راشدن آند دايموندز (القميص رقم 1): تكريما لذكرى لاعبه ديل روبرتس الذي توفي عام 2010 وهو بعمر 24 عاما. ماكلسفيلد تاون (القميص رقم 21): تكريما للاعبه ريتشارد بوتشر الذي تُوفي في منزله عام 2011 وهو بعمر 29 عاما. تشسترفيلد (القميص رقم 14): فعل ذلك بقميص جاك ليستر الذي يُعد أسطورة النادي إذ سجّل 83 هدفا في أقل من 200 مباراة وبالتحديد في 6 مواسم، غادر اللاعب النادي عام 2013. ويستهام يونايتد (القميص رقم 38): كرّر النادي اللندني هذا التصرف في عام 2014 تكريما للاعبه ديلان تومبيديس الذي توفي وهو بعمر 20 عاما بعد معاناته مع مرض السرطان. برمنغهام سيتي (القميص رقم 22): تكريما للاعببه جود بيلينغهام بعد انتقاله إلى بوروسيا دورتموند عام 2020 ثم إلى ريال مدريد، تقديرا لموهبته وتأثيره على الفريق رغم أنه خاض أقل من 50 مباراة (44 وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت). أكسترينغتون ستانلي (القميص رقم 29): تكريما للاعبه بيلي كي الذي قدّم مسيرة مميزة مع النادي قبل اعتزاله عام 2020 لمعاناته مع الاكتئاب والقلق. ميلوول (القميص رقم 20): تكريما لحارس مرماه ماتيا شاركيتش الذي توفي عام 2024 عن 26 عاما بسبب فشل في القلب، وأطلق جائزة لأفضل تصد في الموسم تحمل اسمه.