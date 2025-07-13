فيفا يكشف عن شارة بطل كأس العالم للأندية وسان جيرمان يقترب من إيرادات قياسية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الشارة التي سيرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تُختتم اليوم الأحد في الولايات المتحدة.

ويلتقي تشلسي الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة، حيث وصل الفريق الإنجليزي إلى النهائي بعد فوزه على فلومينينسي البرازيلي 2-صفر، فيما حقق باريس فوزا كبيرا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور ذاته.

وقال (فيفا) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إن الفريق الفائز باللقب سيرتدي الشارة طوال فترة حمله للقب وحتى النسخة المقبلة في عام 2029.

وأضاف أن الشارة يغلب عليها اللونين الأبيض والذهبي، وستكون بمثابة تذكير للعالم ببطل النسخة الأولى في كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.

يذكر أن الشارة هي تقليد يتبعه (فيفا) مع كافة بطولاته، حيث يرتديها الفريق حامل لقب كأس العالم للمنتخبات على مستوى الرجال والسيدات، كما كان يرتديها الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، حتى موعد النسخة التالية.

سان جيرمان يقترب من إيرادات قياسية

يواصل باريس سان جيرمان تحطيم الأرقام القياسية، بخلاف تأهل الفريق لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث سيواجه تشلسي مساء اليوم، ويقترب النادي الفرنسي من تحقيق إيرادات قياسية هائلة لموسم 2025-2024.

وقد استغلت إدارة باريس مشوار الفريق في البطولة المقامة بالولايات المتحدة لتعزيز العلامة التجارية للنادي، ونجحت في ذلك بالفعل بفضل ارتفاع مبيعات قمصان الفريق بنسبة 744% بعد المباراة الأولى للفريق في مونديال الأندية أمام أتلتيكو مدريد.

وحقق النادي الباريسي هذه الإيرادات المبهرة وهو ما يبرر كونه النادي الأوروبي الوحيد الذي افتتح متجرا لمنتجاته في منطقة حيوية للغاية بمدينة نيويورك.

من جانبها، ذكرت شبكة (راديو مونت كارلو) أن مبيعات قميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد 2026-2025 تفوقت على أول قميص للفريق تحت العلامة التجارية لنجم السلة الأميركي "مايكل جوردان" في 2018.

وأضافت أن هناك متاجر مؤقتة للنادي الباريسي في مدن أخرى، حققت نجاحا ملموسا على مستوى بيع القمصان ومنتجات النادي.

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وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان بإمكانه اكتساب شعبية أكبر حال فوزه على تشلسي في المباراة النهائية لمونديال الأندية، التي ستقام على ملعب "ميتلايف" في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.