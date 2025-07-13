شاهد.. دي ماريا يسجل ويصاب في أول مباراة بعد 18 عاما مع روزاريو

عاش النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا يوما تاريخيا بعد خوضه مباراته الأولى مع فريقه الأم روزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ضد فريق غودوي كروز.

ومع دخوله إلى أرضية ملعب جيغانتي دي أروييتو معقل روزاريو، حظي دي ماريا (37 عاما) باستقبال رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، وبترحيب حار من الجماهير التي صدحت باسمه عاليا، في حين رد بتحية المدرجات الأربعة رافعا ذراعيه قبل أن يمسح دموعه.

El recibimiento de todo @RosarioCentral para Ángel Di María 🫶 pic.twitter.com/MXhGQ0iBp9 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 12, 2025

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "عاد دي ماريا إلى روزاريو سنترال بعد 18 عاما، عاد كبطل قومي وبطل للعالم، عاد إلى بيته لتحقيق الحلم الأخير في مسيرته كلاعب كرة قدم".

أما خلال المباراة فقد عانى دي ماريا من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه لاعبو غودوي كروز، فلم يتركوا له مجالا لتسلم الكرة بحرية كما لم تُخل تدخلاتهم من بعض الخشونة.

وجاء الفرج لدي ماريا في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة بعدما احتسب الحكم بابلو دوفالو ركلة جزاء "مثيرة للجدل"، نفّذها النجم المخضرم بأسلوبه الخاص واضعا روزاريو سنترال في المقدّمة.

EL REGRESO NO PODÍA SER DE OTRA MANERA 🫶🏻🔵🟡 Gol de Ángel Di Maria en su vuelta a Rosario Central. Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/abSXWhTzYa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 12, 2025

بعدها بـ13 دقيقة أثار دي ماريا قلق الجماهير بعد تلّقيه ضربة في ساقه اليمنى اضطر على إثرها للخروج من الملعب على نقالة، لكنه طمأنهم فيما بعد بقوله "لا شيء يدعو للقلق".

إعلان

وفي الوقت بدل الضائع عكّر الفريق الضيف أجواء ملعب جيغانتي دي أروييتو حين نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة بعد التسعين عن طريق فيسينتي بوتشي.

وبعد المباراة لم يُخف دي ماريا خيبة أمله من التعادل خاصة وأن فريقه كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج بالنقاط الثلاث.

وقال دي ماريا "كانت خيبة أمل، لم يتبق سوى القليل. كنا نريد الفوز لكننا أضعناه، نستحق أكثر من نتيجة التعادل".

ووصفت الصحيفة الإسبانية ما جرى قبل وأثناء وبعد المباراة مع دي ماريا بأنه "فيلم لم ينقصه سوى تحقيق الفوز".

يُذكر أن دي ماريا عاد إلى روزاريو سنترال قبل أيام قليلة، بعد انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي الذي شارك في بطولة كأس العالم للأندية وودّعها من ثمن النهائي بالخسارة 1-4 من تشلسي بعد التمديد.

ويُعد دي ماريا من خريجي أكاديمية روزاريو سنترال، حيث تدّرج في الفئات السنية ثم ارتقى إلى الفريق الأول قبل أن يحترف في القارة الأوروبية العجوز من بوابة بنفيكا.

وخاض دي ماريا أول مباراة له مع الفريق الأول لروزايو سنترال ضد إندبندنتي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2005 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو بعمر 17 عاما و10 أشهر وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.