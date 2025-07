أكبر 20 انتصارا لبرشلونة بالقرن الـ21 وريال مدريد من ضحاياه

يُعد فوز فريق برشلونة 9-0 على هوسبيتاليت في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عام 2011 أعلى سجل تهديفي للنادي في آخر 25 عامًا محليا وقاريا.

وسجل "البلاوغرانا" ثمانية أهداف في سبع مباريات أخرى، ثلاثة منها في انتصارات مذهلة خارج أرضه.

وإذا كان هناك شيء واحد يميز برشلونة عموما على مدار العقدين الماضيين، فهو قدرته التهديفية الاستثنائية التي كان إحدى ضحاياها غريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني عام 2009 لحساب الجولة الـ34 عندما سحقه بـ 6-2 في البرنابيو.

15 انتصارا من الـ 20 الرائعة، سجلها برشلونة، كانت على أرضه، والـ5 الأخرى خارج ملعبه. وكانت أبرز انتصاراته 8-0 في مباريات الدوري الإسباني في ألميريا في عام 2010.

The last time that Huesca visited the Camp Nou, ended in an 8-2 win for Barcelona. pic.twitter.com/2kaEe633nG

— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 14, 2021