أكبر 20 انتصارا لبرشلونة بالقرن الـ21 وريال مدريد من ضحاياه

يُعد فوز فريق برشلونة 9-0 على هوسبيتاليت في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عام 2011 أعلى سجل تهديفي للنادي في آخر 25 عامًا محليا وقاريا.

وسجل "البلاوغرانا" ثمانية أهداف في سبع مباريات أخرى، ثلاثة منها في انتصارات مذهلة خارج أرضه.

وإذا كان هناك شيء واحد يميز برشلونة عموما على مدار العقدين الماضيين، فهو قدرته التهديفية الاستثنائية التي كان إحدى ضحاياها غريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني عام 2009 لحساب الجولة الـ34 عندما سحقه بـ 6-2 في البرنابيو.

15 انتصارا من الـ 20 الرائعة، سجلها برشلونة، كانت على أرضه، والـ5 الأخرى خارج ملعبه. وكانت أبرز انتصاراته 8-0 في مباريات الدوري الإسباني في ألميريا في عام 2010.

إليكم أكبر نتائج الانتصارات التي حققها برشلونة بين 2001و2025:

برشلونة 9-0 هوسبيتاليت (ديسمبر/كانون الأول 2011): كأس الملك.

(ديسمبر/كانون الأول 2011): كأس الملك. برشلونة 8-0 بوشوف (أكتوبر/تشرين الأول 2003): كأس الاتحاد الأوروبي.

(أكتوبر/تشرين الأول 2003): كأس الاتحاد الأوروبي. برشلونة 8-0 ألميريا (نوفمبر/تشرين الثاني 2010): الدوري الإسباني.

(نوفمبر/تشرين الثاني 2010): الدوري الإسباني. برشلونة 8-0 أوساسونا (سبتمبر/أيلول 2011): الدوري الإسباني.

(سبتمبر/أيلول 2011): الدوري الإسباني. برشلونة 8-1 ويسكا (ديسمبر/كانون الأول 2014): كأس الملك.

(ديسمبر/كانون الأول 2014): كأس الملك. برشلونة 8-0 قرطبة (مايو/أيار 2015): الدوري الإسباني.

(مايو/أيار 2015): الدوري الإسباني. برشلونة 8-0 ديبورتيفو لاكورونيا (أبريل/نيسان 2016): الدوري الإسباني

(أبريل/نيسان 2016): الدوري الإسباني برشلونة 8-2 ويسكا (سبتمبر/أيلول 2018): الدوري الإسباني.

The last time that Huesca visited the Camp Nou, ended in an 8-2 win for Barcelona. pic.twitter.com/2kaEe633nG — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 14, 2021

برشلونة 7-0 أتلتيك بلباو (فبراير/شباط 2001): الدوري الإسباني.

(فبراير/شباط 2001): الدوري الإسباني. برشلونة 7-1 باير ليفركوزن (مارس/آذار 2012): دوري أبطال أوروبا.

(مارس/آذار 2012): دوري أبطال أوروبا. برشلونة 7-0 رايو فايكانو فاليكانو (أبريل/نيسان 2012): الدوري الإسباني.

(أبريل/نيسان 2012): الدوري الإسباني. برشبونة 7-0 ليفانتي (أغسطس/آب 2013): الدوري الإسباني.

(أغسطس/آب 2013): الدوري الإسباني. برشلونة7-0 أوساسونا (مارس/آذار 2014): الدوري الإسباني.

(مارس/آذار 2014): الدوري الإسباني. برشلونة 7-0 فالنسيا ( فبراير/شباط 2016): كأس الملك.

فبراير/شباط 2016): كأس الملك. برشلونة 7-0 سيلتيك غلاسكو (سبتمبر/أيلول 2016): دوري أبطال أوروبا.

(سبتمبر/أيلول 2016): دوري أبطال أوروبا. برشلونة 7-0 إيركوليس (ديسمبر/كانون الأول 2016): كأس الملك.

(ديسمبر/كانون الأول 2016): كأس الملك. برشلونة 7-1 أوساسونا (أبريل/نيسان 2017): الدوري الإسباني.

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