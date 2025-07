بوروسيا دورتموند.. مصنع نجوم حرم جماهيره من الأفراح الكبرى

لطالما عُرف بوروسيا دورتموند الألماني بكونه منجما لا ينضب للمواهب، ومصنعا يصقل النجوم قبل أن يرسلهم إلى الفرق الأوروبية الكبرى.

وهذا النهج رغم ما جلبه للنادي من عوائد مالية ضخمة كانت له ضريبة مؤلمة تمثلت في غياب الفريق عن منصة التتويج بالدوري الألماني منذ عام 2012، فضلا عن فشله في اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا رغم تكرار ظهوره بين الكبار.

Dortmund are a selling club with no real ambition. Haaland, Bellingham, Sancho, Dembélé—sold for hundreds of millions, yet never properly reinvested. Same story at Leverkusen & RB. Bayern tries to keep Bundesliga stars in BL. Others keep cashing out and weakening the league. pic.twitter.com/Rff8oIwEmz

— Bayern Munich Xtra (@XtraBayern) May 13, 2025