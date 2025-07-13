بوروسيا دورتموند.. مصنع نجوم حرم جماهيره من الأفراح الكبرى

لطالما عُرف بوروسيا دورتموند الألماني بكونه منجما لا ينضب للمواهب، ومصنعا يصقل النجوم قبل أن يرسلهم إلى الفرق الأوروبية الكبرى.

وهذا النهج رغم ما جلبه للنادي من عوائد مالية ضخمة كانت له ضريبة مؤلمة تمثلت في غياب الفريق عن منصة التتويج بالدوري الألماني منذ عام 2012، فضلا عن فشله في اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا رغم تكرار ظهوره بين الكبار.

Dortmund are a selling club with no real ambition. Haaland, Bellingham, Sancho, Dembélé—sold for hundreds of millions, yet never properly reinvested. Same story at Leverkusen & RB. Bayern tries to keep Bundesliga stars in BL. Others keep cashing out and weakening the league. pic.twitter.com/Rff8oIwEmz — Bayern Munich Xtra (@XtraBayern) May 13, 2025

ففي العقد الأخير امتلأت حسابات النادي بالأموال، لكن رفوفه ظلت بلا كؤوس، والسبب ببساطة هو التفريط بنجوم كبار كانوا قادرين على كتابة فصل أسطوري في تاريخ الأصفر والأسود.

في السطور التالية نستعرض أغلى اللاعبين الذين فرط بهم دورتموند خلال السنوات الأخيرة:

ماتس هوملز- 35 مليون يورو (إلى بايرن ميونخ، 2016)

قائد دفاع أسود الفيستيفال، اختار الرحيل إلى الغريم بايرن ميونخ في ذروة تألقه، ليترك فراغا لم يملأه أحد بسهولة.

ماريو غوتزه- 37 مليون يورو (إلى بايرن ميونخ، 2013)

الفتى الذهبي أغضب جماهير دورتموند برحيله إلى الغريم بايرن أيضا في أوج مجده مع المدرب يورغن كلوب.

هنريك مختاريان- 42 مليون يورو (إلى مانشستر يونايتد، 2016)

كان مختاريان أحد نجوم وسط دورتموند على مدى 3 سنوات، واعتُبر من أفضل اللاعبين المبدعين في أوروبا لسنوات عدة، وأكسبته هذه السمعة خطوة كبيرة إلى مانشستر يونايتد.

إيرلينغ هالاند- 60 مليون يورو (إلى مانشستر سيتي، 2022)

الآلة التهديفية النرويجية، رحل بشرط جزائي متواضع نسبيا مقارنة بما قدّمه مع الفريق الألماني، ليتحول إلى هداف لا يرحم مع مانشستر سيتي.

بيير إيميريك أوباميانغ- 63.8 مليون يورو (إلى أرسنال، 2018)

القناص الغابوني الذي نافس البولندي روبرت ليفاندوفسكي على عرش هدافي البوندسليغا، رحل إلى أرسنال ليواصل التألق في الملاعب الأوروبية تاركا فراغا كبيرا في دورتموند.

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كريستيان بوليسيتش- 64 مليون يورو (إلى تشلسي، 2019)

بفضل تألقه مع دورتموند سعى تشلسي بكل قوة إلى الحصول على خدمات الموهبة الأميركية بوليسيتش، ليكون بديلا لهازارد، ليغادر الفريق الألماني بعد سنوات من التألق.

جيمي غيتنز- 65 مليون يورو (إلى تشلسي، 2025)

موهبة صاعدة كان يُنتظر منها قيادة مشروع المستقبل، لكنها غادرت مبكرا، والوجهة كانت تشلسي أيضا.

جادون سانشو- 85 مليون يورو (إلى مانشستر يونايتد، 2021)

الجناح الإنجليزي الذي أبدع في البوندسليغا مع دورتموند، عاد إلى إنجلترا بمبلغ ضخم، دون أن يحقق النجاحات نفسها التي فعلها مع بوروسيا دورتموند.

جود بيلينغهام- 113 مليون يورو (إلى ريال مدريد، 2023)

كان النجم الإنجليزي بمثابة قائد شاب لدورتموند وحمل الفريق رغم صغر سنه، ليكافئه الملكي ريال مدريد بصفقة هائلة.

عثمان ديمبيلي- 135 مليون يورو (إلى برشلونة، 2017)

أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي بعد موسم واحد فقط خطف فيه ديمبيلي الأضواء بسرعته ومهاراته.

قدّم هؤلاء اللاعبون مواسم ساحرة مع دورتموند، لكن إدارة النادي فضلت جني الأرباح بدلا من الحفاظ على فريق أسطوري كان قادرا على السيطرة محليا وأوروبيا.

وهكذا، تحول دورتموند إلى نادٍ يُخرج النجوم ثم يودعهم بسرعة، تاركا جماهيره في حسرة وعطش دائم للبطولات.