من برج ترامب.. رئيس الفيفا يتغنى بنجاح كأس العالم للأندية رغم الانتقادات

رغم سيل الانتقادات والهجوم على البطولة، خرج جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على وسائل الإعلام من برج ترامب مؤكدا نجاح كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وتختتم اليوم الأحد بالمباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وتشلسي.

وأشار إلى الاستفادة من الانتقادات التي وجهت للبطولة بشأن مشاكل تتراوح بين الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والملاعب التي لم يمتلئ سوى نصفها في بعض المباريات.

وقال إنفانتينو إنه فضل وجود المزيد من المشجعين في ملاعب أكبر حتى لو كان ذلك يعني عدم امتلائها، واقترح إعطاء أولوية للملاعب ذات الأسقف للمباريات التي تقام نهارا خلال كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

إشادة من برج ترامب

وقال إنفانتينو خلال فاعلية إعلامية في برج ترامب بنيويورك أمس السبت "بالطبع، كل الانتقادات التي توجه إلينا هي مصدر لنا لدراستها وتحليلها لنرى ما يمكننا تحسينه".

وأضاف "أفضل وجود، لا أعرف، 35 ألف متفرج في ملعب يتسع لـ80 ألف متفرج على وجود 20 ألف متفرج في ملعب يتسع لـ20 ألف متفرج".

وتابع "ارتفاع درجات الحرارة مشكلة بالتأكيد. إنها مشكلة في جميع أنحاء العالم… لدينا ملاعب مغطاة أيضا. لذا، سنزيد استخدام هذه الملاعب في النهار بالتأكيد".

كما أشار رئيس الفيفا إلى أن الفكرة القائلة إن الجماهير والأندية الأوروبية على الأخص كانت منتقدة للبطولة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف "لا ينبغي أن نقول إن رأي أوروبا في هذه البطولة سيئ جدا لأن هذا غير صحيح. تحدثت مع الفرق التي جاءت إلى هنا. كانوا جميعا سعداء بالقدوم إلى هنا. وفيما يتعلق بالجماهير التي جاءت إلى هنا، كانوا جميعا سعداء".

وأيد النجم البرازيلي الكبير رونالدو، الذي حضر الفاعلية إلى جانب لاعبين سابقين آخرين، تصريحات رئيس الفيفا وقال إن الانتقادات كانت محدودة.

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وأضاف "رأيت اثنين فقط من اللاعبين ينتقدون كأس العالم للأندية. أحدهما، يكره كل شيء آخر عدا الدوري الإسباني".

وتابع "والآخر، نحن نحترم رأيه، لكنني أعتقد كما أخبركم الرئيس عن الحقائق والأرقام وحماس الناس والمشجعين ومستوى المباريات، أعتقد أنها كانت تمثل نجاحا كبيرا".

ودافع إنفانتينو عن علاقته الوثيقة بالإدارة الأميركية الحالية في ظل استعداد الرئيس دونالد ترامب لحضور المباراة النهائية، وقال إنه كان من الضروري تنظيم البطولات الضخمة.

وأوضح "تفهم (ترامب) فورا أهمية كأس العالم للأندية. ثم، بالطبع، كأس العالم العام المقبل".

وأضاف "لا يمكنك حتى التفكير في تنظيم حدث كهذا، مثل كأس العالم للأندية… من دون المشاركة الكاملة والدعم التام من الحكومة".

وسيواجه باريس سان جيرمان فريق تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي اليوم الأحد.