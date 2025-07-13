المدرب الأسطوري فان غال يهزم السرطان

قال المدرب المخضرم لويس فان غال إنه تعافى من السرطان، وإنه يتطلع للعودة للمستويات الأعلى في كرة القدم.

وأعلن المدرب الهولندي (73 عاما) قبل 3 سنوات أنه يعاني من سرطان البروستاتا، لكنه قال في برنامج بالتلفزيون الهولندي "لم يعد السرطان يزعجني".

وعندما أعلن فان غال مرضه كان مدربا للمنتخب الهولندي لكنه لم يعمل منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022.

وقال "قبل عامين، خضعت لبعض العمليات الجراحية. كانت الأمور سيئة آنذاك. لكن كل شيء نجح في النهاية. أخضع لفحوصات طبية كل بضعة أشهر والأمور تسير بشكل جيد. أتحسن باستمرار".

"I no longer suffer from cancer.” Amazing news for Louis van Gaal ❤️ pic.twitter.com/lZ6mwKHZYm — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 12, 2025

وأكد فان غال، الذي سبق له تدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، عدم رغبته في العودة لتدريب الأندية لكنه قال إن قيادة أحد المنتخبات الكبرى قد تغريه بالعودة.

ويشغل فان غال حاليا منصب المستشار الخاص لفريق أياكس.