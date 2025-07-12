باريس سان جيرمان يرسم الخطوات الأولى للهيمنة

اكتسح باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليصبح رابع ضحاياه بعد كل من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ضمن سلسلة انتصارات متتالية، سجل خلالها 15 هدفا دون رد، ومحطما رقما قياسيا تلو الآخر.

وأشاد كلود ماكيليلي نجم سان جيرمان السابق على منصة "DAZN" بأداء فريق المدرب لويس إنريكي قائلا "من يشاهده يلعب لا يعرف ما سيفعله. هذا الفريق أشبه بالمكنسة الكهربائية: يكتسح، وينطلق، ويلتقط".

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وسأل لويس إنريكي لماكيليلي "لديك أطفال، أليس كذلك؟" أجاب ماكيليلي "نعم". ثم سأله "لوتشو" مرة أخرى "وهل تعب أطفالك من اللعب؟"، فأجاب الفرنسي "لا"، فرد إنريكي "حسنا، ولا فريقنا كذلك. أنا سعيد لأن هذا هدفي كمدرب أن يستمتع لاعبونا وجماهيرنا، إنه موسم مميز ولحظة رائعة للباريسيين".

الريال آخر ضحاياه

انضم ريال مدريد إلى قائمة طويلة من ضحايا إنريكي، حيث حقق باريس سان جيرمان سلسلة انتصارات متتالية (15-0) في آخر 4 مباريات دولية ضد فرق أوروبية.

وحقق النادي الباريسي فوزا ساحقا 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهزم أتلتيكو مدريد (4-0) في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية، وفاز على بايرن ميونخ (2-0) في ربع النهائي، وتغلب على ريال مدريد الذي لم يعرف معنى الخسارة طوال البطولة بنتيجة 4-0 في نصف النهائي.

بدور خروج المغلوب كان زملاء دمبيلي متقدمين بنتيجة 3-0 في غضون 24 دقيقة، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق ضد ريال مدريد في المسابقات الدولية حتى الآن.

أشبه بمشاهدة برشلونة غوارديولا

غرّد جيمي كاراغر قائلا "مشاهدة باريس سان جيرمان أشبه بمشاهدة برشلونة بيب! لا أستطيع أن أثني عليهم أكثر من ذلك".

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ومن جهته، حذر لويس إنريكي قائلا "اللاعبون والنادي يريدون مواصلة الفوز.. لا أحد يستطيع أن ينتزع منا هذا اللقب، وأعتقد أننا أبطال أوروبيون عظماء لأن مسيرتنا كانت صعبة، لكننا ما زلنا في البداية، هذه هي الخطوات الأولى لفريق يسعى للهيمنة".

تقول "ماركا" إن أرقام باريس سان جيرمان مُرعبة، حيث حقق سلسلة انتصارات متتالية في 16 مباراة في عام 2025، وهو أفضل سجل في عام تقويمي واحد منذ عام 2018 (17 انتصارا) ولا يزال أمامه ما يقرب من نصف عام.

كما أنه على وشك معادلة الموسم الأكثر غزارة في التهديف برصيد 168 هدفا، ويحتاج إلى تسجيل 3 أهداف في النهائي ضد تشلسي، ليصل إلى 171 هدفا سجلها في موسم 2017-2018.

وتمكّن النادي الباريسي من تحقيق 48 فوزا في 2025، ليحطم بالفعل رقمه القياسي في عدد الانتصارات الـ47 في موسم واحد، التي حققها تحت قيادة المدرب لوران بلان موسم 2015-2016.

كما عادل سان جيرمان عدد انتصاراته للموسم 2024، محققا 34 فوزا في 41 مباراة رسمية في 2025، مقارنة بـ34 فوزا في 53 مباراة العام الماضي.

وفاز باريس سان جيرمان تحت قيادة إنركي هذا الموسم بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وبات على بُعد مباراة واحدة من التتويج بكأس العالم للأندية، ليصبح أول نادٍ فرنسي يفوز بجميع الألقاب في موسم واحد.