ريال مدريد مرشح للفوز بلقبي الليغا وأبطال أوروبا الموسم المقبل

يخوض عملاقا كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد الموسم المقبل بالتوقعات نفسها، لكنهما يختلفان في خيارات الرهان تبعا لكل بطولة.

فمع اقتراب موسم 2024-2025 من نهايته والذي سيُختتم الأحد المقبل بنهائي كأس العالم للأندية في نيوجيرسي، تُخطط الغالبية العظمى من الفرق بالفعل للموسم المقبل، الذي سينطلق في أغسطس/آب.

وفي إسبانيا، وكما هو الحال منذ سنوات عديدة، يُعد ريال مدريد وبرشلونة أبرز المنافسين على كل شيء.

حقق "البلاوغرانا" لقب الدوري الإسباني في أول ظهور له مع هانسي فليك، لكن "الفريق الأبيض" الذي يبدأ مشروعا جديدا بقيادة تشابي ألونسو يُعتبر من المرشحين الأوفر حظا للفوز باللقب في مايو/آيار 2026.

ومع ذلك، يختلف الوضع في دوري أبطال أوروبا، حيث يتفوق برشلونة على النادي الملكي، في حين لا يُصنف أيٌّ من الفرق الإسبانية ضمن المرشحين الأوفر حظا للفوز.

ويعد ريال مدريد هو المنافس الأبرز في الليغا، لكن لديه مساحة كافية ليُعادل بها غريمه التقليدي في دوري أبطال أوروبا.. فما الأسباب؟

تداعيات كأس العالم للأندية

استمتع نادي برشلونة بفترة صيفية هادئة، وأنهى الفريق منافساته الرسمية في 25 مايو/آيار الماضي بعد فوزه بثلاثية نظيفة في سان ماميس، وستكون مباراته التحضيرية الأولى في 27 يوليو/تموز الجاري ضد فيسيل كوبي، والتي ستكون نقطة انطلاق جولته المكونة من 3 مباريات بكوريا الجنوبية، في حين سينطلق الدوري الإسباني للكتالوني في 16 أغسطس/آب المقبل ضد مايوركا.

وعلى العكس تماما طالب ريال مدريد بتأجيل مباراته الأولى في الدوري الإسباني ضد أوساسونا إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بدعوى أن اللاعبين بحاجة إلى راحة لمدة 3 أسابيع بعد المشاركة المرهقة في كأس العالم للأندية.

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وودع ريال مدريد كأس العالم للأندية من نصف نهائي البطولة بعد الخسارة الكبيرة 4-0 أمام باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم ليلة 19 أغسطس/آب على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026.

وفي الواقع، سيكون صيفا غير معتاد لريال مدريد لأنه لا يُعرف شيء على الإطلاق عن كيفية سير استعداداتهم للموسم المقبل.

لقب الدوري

وضعت وكالات المراهنات ريال مدريد كمرشح قوي للفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم المقبل، وإن كان بفارق ضئيل نسبيا عن برشلونة.

ووفقا لتوقعات "إي إيه سبورتس" (EA Sports)، تبلغ احتمالات فوز ريال مدريد باللقب 1.73، في حين تبلغ احتمالات فوز برشلونة 2.25.

في المقابل يعد برشلونة آخر فريق في الدوري الإسباني يُتوّج بطلا لموسمين متتاليين، كان ذلك في موسمي 2017-2018 و2018-2019، لكن بعد فوزهم باللقب تحت قيادة تشافي هرنانديز، أنهوا الموسم متأخرين بـ10 نقاط عن المتصدر.

دوري أبطال أوروبا

يقع قطبا كرة القدم الإسبانية في قائمة المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويحتل ليفربول صدارة منصة التتويج، يليه برشلونة، وريال مدريد، ثم أرسنال.

وكاد فريق هانسي فليك أن يحرز اللقب هذا الموسم، لكن قلة خبرته كلفته في النهاية خسارة نصف النهائي أمام إنتر ميلان 3-4 بعد تعادل الفريقين 3-3 ذهابا.

وبعد موسمين من الهزائم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وصل برشلونة إلى ربع نهائي 2024 ونصف نهائي 2025، ويزداد تعطشه للفوز باللقب الأوروبي الأغلى أكثر فأكثر.

لكن لا يمكن استبعاد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج "لوس بلانكوس" إلى مرحلة أولى قوية بقيادة المدرب تشابي ألونسو لتجنب موسم ثانٍ على التوالي دون لقب كبير

وتشير التوقعات إلى احتمال فوز نادي برشلونة بدوري أبطال أوروبا بنسبة 7.0 نقاط وريال مدريد بـ7.5 نقاط.