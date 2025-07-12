من لاعب ريال مدريد الذي أهداه مودريتش قميصه الأخير ولماذا؟

شوهد لوكا مودريتش وهو يُسلم قميصه الذي خاض به مباراته الأخيرة مع ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان لزميله التركي أردا غولر، وحاولت جماهير النادي الملكي تفسير هذا التصرف بعدة تكهنات.

وانتهت مسيرة الكرواتي مودريتش الحافلة بالألقاب مع "الميرنغيي" الأربعاء الماضي، بعد خروج فريق المدرب تشابي ألونسو من كأس العالم للأندية في أعقاب الخسارة برباعية نظيفة في نصف نهائي البطولة أمام سان جيرمان.

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في اليوم التالي انتشر فيديو لمودريتش بعد عودته إلى مدريد مع بقية لاعبي الفريق وأثار جدلا واسعا بين الجماهير.

والتقطت عدسات الكاميرات اللاعب الكرواتي وهو يُسلم قميص ريال مدريد لزميله أردا غولر قبل أن يتبادلا عناقا حارا.

وحاول المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشاف سبب اختيار مودريتش لغولر ليهديه قميصه.

وقال أحد المشجعين: "قد يكون هذا مؤشرا على أن أردا سيرتدي الرقم 10″، وغرّد آخر: "رائع حتى اللحظة الأخيرة. رائع. شكرا لك يا لوكا، ولا يُمكن أن يكون لديك وريث أكثر شرفا للرقم 10 من أردا".

وأضاف مشجع ثالث: "رائع، لا شك في ذلك، فليكن الرقم 10 لأردا". بينما كتب آخر: "قام مودريتش بدوره، وهذا يعود إليهم، لكن أردا يستحق ذلك".

وعلّق خامس: "أعتقد أننا جميعا نعرف من هو الرقم 10 الآن".

🎥 When the team arrived in Madrid, Modrić gave his shirt to Arda Güler and hugged him tightly 🥹❤️ pic.twitter.com/lMq4Lh4BYm — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) July 11, 2025

ومن المنتظر أن ينضم مودريتش إلى إيه سي ميلان في صفقة انتقال مجاني من ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.

وفي حديثه عن مسيرته مع ريال مدريد، قال مودريتش: "انتهت فترة لا تُنسى، فترة مجيدة ومليئة بالانتصارات. ما مررت به يزيدني سعادة. إن تذكر كل ما حققته هنا أمر يدعو للسعادة، حتى وإن شارفت على النهاية".

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وأضاف: "في ريال مدريد، نضجتُ كلاعب وكشخص. لقد منحني ريال مدريد كل شيء في كرة القدم، وسأكون ممتنا لذلك طوال حياتي. سأظل مدريديا دائما".