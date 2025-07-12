ملقا الإسبانية تنسحب من استضافة كأس العالم 2030

أعلنت مدينة ملقا الإسبانية، اليوم السبت، رسميا انسحابها من استضافة مباريات كأس العالم 2030 لكرة القدم، المقرر إقامتها في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بسبب المشاكل الناجمة عن تجديد ملعب "لا روزاليدا".

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، صرح عمدة ملقا، فرانسيسكو دي لا توري، بعد اجتماع بمجلس المدينة والحكومة الإقليمية في الأندلس بأن استضافة المباريات قد يسبب مشاكل لنادي المدينة وجماهيرها، بسبب أعمال إعادة الإعمار المطلوبة في الملعب.

وقال دي لا توري: "المسؤولية الأكبر تقع علينا جميعا ألا نشارك في ملف الاستضافة، كانت مشاكل تجديد الملعب والأضرار التي لحقت بنادي ملقا وجماهيره دافعا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "إذا اضطررنا للاختيار بين كأس العالم والنادي، فسنختار النادي والجماهير، نحن مع نادي ملقا وجماهيره، إنه شعور مشترك بين الإدارات الثلاث، من الواضح أننا نحب المدينة، وأن نادي ملقا مهم جدا في مدينتنا، ونريد لنادينا أن ينمو".

وتابع "كان كأس العالم وسيلة لا غاية في حد ذاتها، لسنا بحاجة إلى كأس العالم للتعريف بأنفسنا في أوروبا والعالم، لدينا حضور مهم كمدينة؛ ثقافيا وتكنولوجيا، ومدينة تراعي البيئة".

وذكرت تقارير أن ملعب ميستايا الذي يعد تاسع أكبر ملعب في إسبانيا وأكبر ملعب بمنطقة فالنسيا، قد يكون البديل من ملعب ملقا.

وكان ملعب "لا روزاليدا"، الواقع في المدينة الساحلية الجنوبية، من الملاعب الأحد عشر التي اقترحتها إسبانيا في البداية لاستضافة البطولة، إلا أن المخاوف بشأن تأثير أعمال التجديد الضرورية على نادي كرة القدم المحلي وجماهيره دفعت المدينة إلى الانسحاب.

وتحدد الانتهاء من العمل في تجديد الملعب بحلول ديسمبر/كانون الأول 2028، لكن إدارة التخطيط الحضري بالبلدية أكدت بأنه يكاد يكون من المستحيل إكمال المشروع في الوقت المحدد، إضافة إلى التكلفة المالية الكبيرة البالغة 270 مليون يورو.

إعلان

كما كان نقل مباريات نادي ملقا إلى ملعب سيوداد دي ملقا، لموسمين سبب مشكلة للجماهير، حيث لا يتسع الملعب البديل إلا لـ12 ألفا و500 متفرج، في حين أن النادي لديه أكثر من 26 ألف حامل تذكرة موسمية.