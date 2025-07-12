مقتل لاعب طائرة برازيلي رميا بالرصاص

قُتل لاعب كرة طائرة برازيلي سابق بطريقة صادمة أثناء قيادته شاحنة في ولاية ماتو غروسو الواقعة في المنطقة الغربية الوسطى للبلاد.

وذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن إيفرتون فاغونديس بيريرا أصيب بعدة رصاصات أثناء وجوده في شاحنته على أحد الطرق في كويابا، ليفارق الحياة على الفور.

وعثرت الشرطة البرازيلية على جثة فاغونديس الشهير بلقب (بوي) داخل شاحنة بعد إصابته بالرصاص، بالقرب من إحدى محطات الوقود وذلك في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي.

O homem executado com diversos tiros na madrugada desta sexta-feira (11), em Cuiabá, foi identificado como Everton Pereira Fagundes da Conceição. Ele estava dentro de sua caminhonete quando foi atingido por diversos tiros. De acordo com as informações, a vítima foi jogador de… pic.twitter.com/rZN3zcJ61G — MidiaJur (@midiajur) July 11, 2025

ووفقا لمعلومات الشرطة، صادفت دورية أمنية حادث اصطدام بين شاحنة فاغونديس ومركبة أخرى، وعند اقترابهم اكتشفوا اللاعب السابق ميتا بعد إصابته بعدة طلقات نارية.

ووثقت الشرطة رواية شهود عيان أن مطلق النار كان داخل السيارة مع فاغونديس (46 عاما) وتحديدا على مقعد الراكب وفرّ بعد إطلاق النار باستخدام سيارته الخاصة.

وتشتبه الشرطة بأن دافع الجريمة عاطفي إذ تقدمت امرأة للإبلاغ بأن زوجها السابق اختطف فاغونديس قبل الجريمة بقليل مستخدما نفس السيارة التي عُثر عليه فيها.

وتواصل الشرطة المدنية التحقيق في القضية من أجل توضيح دافع الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، في حين أعرب اتحاد ماتو غروسو لكرة الطائرة عن تضامنه مع أصدقاء فاغونديس وعائلته وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن فاغونديس تُوج مع منتخب البرازيل لكرة الطائرة تحت 19 عاما بكأس العالم عام 1995 التي أُقيمت في بورتو ريكو، وبعدها بعام حصد لقب كأس أميركا الجنوبية للفئة العمرية نفسها.

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وخلال مسيرته الاحترافية لعب فاغونديس -الذي يتجاوز طوله المترين- لعدة أندية برازيلية، كما خاض تجارب احترافية خارجية في إسبانيا والأرجنتين واليابان قبل أن يختتم مشواره مع فريق كويابا فولي كلوب البرازيلي.