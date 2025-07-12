سحب نادي ليفربول القميص رقم 20 الذي كان يرتديه لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا تكريما له بعد مصرعه وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سير مروع هذا الشهر.

وأعلن ليفربول عن خطوته في بيان قال فيه "بعد التشاور مع زوجته، روتي، وعائلته، يمكن للنادي أن يعلن أن رقمه سيُسحب تكريما لذكرى ديوغو على جميع المستويات، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية في ليفربول".

وقال مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لليفربول "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يمنح فيها مثل هذا التكريم لشخصية معينة".

وأضاف "لذلك، يمكننا القول إن هذا التكريم هو فريد من نوعه لشخصية رائعة واستثنائية".

ويخوض "ريدز" مباراته الأولى منذ الحادثة المأساوية التي أودت بحياة النجم البرتغالي بمواجهة مضيفه بريستون من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد الأحد.

وسيعزف نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة (14:00 بتوقيت غرينيتش)، وسيضع بريستون إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف.

بعد ذلك، سيتم الوقوف دقيقة صمت على أن تعرض بعدها صور ومقاطع فيديو تكريمية على شاشة الملعب الكبيرة وعلى لوحات الإعلانات بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء.

ووقع الحادث عند الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوردت وكالة الحرس المدني (غارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

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وحضر المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت برفقة لاعبيه، بينهم القائد الهولندي فيرجيل فان دايك جو غوميز والأوروغوياني داروين نونييز والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا مراسم الجنازة.