شفاء المدرب المخضرم فان خال من السرطان

أعلن المدرب المخضرم لويس فان خال أنه تعافى من السرطان، وأنه يتطلع للعودة للمستويات الأعلى في كرة القدم.

وقال المدرب الهولندي (73 عاما) قبل 3 سنوات إنه يعاني من سرطان البروستاتا، لكنه قال في برنامج بالتلفزيون الهولندي "لم يعد السرطان يزعجني".

وعندما أعلن فان خال مرضه كان مدربا للمنتخب الهولندي، لكنه لم يعمل منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022.

وقال "قبل عامين، خضعت لبعض العمليات الجراحية. كانت الأمور سيئة آنذاك. لكن كل شيء نجح في النهاية. أخضع لفحوصات طبية كل بضعة أشهر والأمور تسير بشكل جيد. أتحسن باستمرار".

وأكد فان خال، الذي سبق له تدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، عدم رغبته في العودة لتدريب الأندية لكنه قال إن قيادة أحد المنتخبات الكبرى قد يغريه بالعودة.

ويشغل فان خال حاليا منصب مستشار خاص لأياكس.